Oficina de Música de Curitiba bate recorde com 1.600 alunos de 23 estados e 14 países

A 43ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece em 2026, registra um recorde histórico de participação com 1.600 alunos matriculados, um aumento de 42% em relação ao ano anterior. O evento reúne estudantes de 23 estados brasileiros, do Distrito Federal e de 14 países, consolidando seu caráter internacional.

Os participantes ocupam 2.245 vagas nos cursos oferecidos nas áreas de música erudita, música antiga e música popular brasileira. O Paraná lidera o número de inscritos com 849 alunos, seguido por São Paulo com 359. Estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais também apresentam forte representatividade.

A dimensão internacional do evento se fortalece com 54 alunos estrangeiros confirmados. A Argentina lidera com 19 estudantes, seguida pelo Paraguai com 12 e Uruguai com 4. Também participam alunos de países como Chile, França, Honduras, Bolívia, Peru, Armênia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, México e Suécia.

A Oficina de Música de Curitiba é reconhecida pela excelência de seus professores e pela diversidade de sua programação pedagógica, atendendo desde estudantes em formação até músicos profissionais. O evento oferece 850 vagas para cursos de Música Popular Brasileira, 200 para Música Antiga e 1.250 para Música Erudita.

Além das aulas, a Oficina proporciona oportunidades de apresentações e networking, transformando Curitiba em uma vitrine musical durante o período do evento. A 43ª edição é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, contando com diversos apoiadores e patrocinadores.