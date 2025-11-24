Oficina de Música de Curitiba abre inscrições para vagas remanescentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba abriu inscrições para vagas remanescentes nos cursos das categorias Erudita e MPB. Mesmo com o processo ainda em andamento, já são mais de 1.300 alunos confirmados e cerca de 1.700 vagas preenchidas. O evento acontecerá de 7 a 18 de janeiro de 2026, oferecendo 89 cursos ministrados por aproximadamente 80 professores brasileiros e estrangeiros.

Na categoria Erudita, apenas três cursos ainda têm vagas disponíveis: Fagote, Oboé e Saxofone, totalizando 21 vagas. Já na MPB, 18 cursos contam com cerca de 200 vagas remanescentes, incluindo formações nas áreas de instrumentos, canto, improvisação e performance.

Entre os destaques estão os cursos dedicados ao universo do samba, como Bateria de Blocos, Samba de Mesa, Cavaquinho no Choro e Pagode de Viola. Uma novidade é o curso Asalato Voador, que apresenta um instrumento de origem africana e suas possibilidades rítmicas.

As inscrições para cursos com seleção prévia vão até 30 de novembro, enquanto para os sem processo seletivo, o prazo é 12 de dezembro. Interessados podem se inscrever pelo site oficial do evento, onde também é possível consultar a lista completa de cursos, orientações e requisitos de participação.