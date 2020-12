Curitiba registrou, nesta quarta-feira (23), 749 novos casos de covid-19 e 17 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Quatorze desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. A boa notícia é que a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 84%. No momento restam 61 leitos livres.

publicidade

As novas vítimas são oito homens e nove mulheres, com idades entre 32 e 96 anos que estavam internadas e apenas uma não tinha fator de risco para complicações da doença. Até agora são 2.129 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 105.495 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. São 10.209 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Entre todos os infectados desde o início da pandemia, 93.157 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.