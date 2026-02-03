Obras nos bairros

Obras renovam asfalto em duas ruas da Regional Boa Vista em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 03/02/26 14h01
Reciclagem do pavimento da Rua Nazareno Collini, da Regional Boa Vista. Curitiba, 03/02/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba iniciou obras de reciclagem do pavimento em duas ruas da Regional Boa Vista nesta terça-feira (3). As intervenções ocorrem nas ruas Nazareno Collini, no Barreirinha, e Adelino Alexandrino Marquezini, no Atuba, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Na Rua Adelino Alexandrino Marquezini, no Atuba, a recuperação será feita em toda a extensão de 185 metros. Já na Rua Nazareno Collini, no Barreirinha, as obras abrangem 172 metros a partir da Rua Altevir Ramos de Proença. A primeira camada de asfalto já foi aplicada neste trecho.

A técnica utilizada é a de reciclagem, que transforma vias desgastadas em pavimento renovado e mais resistente. O processo envolve a retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento, e aplicação de duas novas camadas de asfalto.

Durante as obras, que têm previsão de conclusão até 20 de fevereiro, motoristas devem ficar atentos a bloqueios parciais de trânsito. A sinalização horizontal será feita apenas após a aplicação da segunda camada de asfalto.

As intervenções fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em diversas áreas da cidade entre 2025 e 2028.

