Obras na Travessa Frei Caneca afetam trânsito no Centro a partir de segunda

22/11/25
A partir das 8h desta segunda-feira (24/11), motoristas que circulam pela Travessa Frei Caneca, no Centro de Curitiba, devem ficar atentos a mudanças no trânsito. Um serviço de melhoria no asfalto será realizado no local, impactando a circulação de veículos.

O trecho de 185 metros entre as ruas André de Barros e Visconde de Guarapuava será bloqueado durante as obras. Apenas moradores, usuários de estacionamentos privados e comerciantes da quadra terão acesso permitido. As vagas de estacionamento na rua também serão bloqueadas.

As equipes trabalharão na via das 8h às 17h, com previsão de término para 5 de dezembro, dependendo das condições climáticas. O serviço de recuperação do pavimento asfáltico será executado pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM).

A obra utilizará o sistema de fresa e recape descontínuo, que visa antecipar a necessidade de operações tapa-buraco. Inicialmente, o maquinário retirará a camada danificada de asfalto para, em seguida, aplicar uma nova capa de pavimento.

Motoristas que costumam utilizar a via devem planejar rotas alternativas durante o período das obras para evitar transtornos no deslocamento.

