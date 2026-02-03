Obras na Praça Eufrásio Correia alteram trânsito e transporte no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inicia no sábado (7/2) uma nova frente de obras do BRT Leste/Oeste no entorno da Praça Eufrásio Correia, no Centro. As intervenções provocarão mudanças importantes no transporte coletivo e no trânsito da região. A principal alteração é a desativação temporária da estação-tubo Eufrásio Correia, que terá sua capacidade dobrada ao final das obras.

Durante o período de obras, haverá desvios de ônibus e mudanças no sentido de circulação de ruas próximas à praça. Os itinerários e integrações serão desviados para a Praça Rui Barbosa, e uma linha especial facilitará o deslocamento dos usuários. Todos os desvios estarão sinalizados e agentes da Setran orientarão motoristas e pedestres no local.

Nova configuração da praça

O projeto prevê um novo desenho paisagístico para a Praça Eufrásio Correia. Será implantado um pequeno calçadão onde hoje é a pista lenta da Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão, para melhorar a circulação de pedestres. O calçadão terá pista de ciclovia, nova iluminação e paisagismo. O piso em petit-pavé da praça será reformado.

Com essas mudanças, o trânsito de veículos da Avenida Sete de Setembro será desviado para a Rua Barão do Rio Branco, contornando a praça. O cruzamento da Sete de Setembro com a Barão do Rio Branco será fechado. Além disso, a Rua Rockfeller ganhará sentido duplo no acesso pela pista da esquerda da Avenida Silva Jardim.

A estação-tubo Praça Eufrásio Correia será reposicionada fora da praça, em dois pontos: um em frente à Rua Lourenço Pinto e outro em frente à Barão do Rio Branco. Por se tratar de um espaço tombado, todas as intervenções estão sendo planejadas com cuidado e acompanhamento técnico especializado para preservar sua história e identidade.

As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, com financiamento internacional e contrapartida municipal. O objetivo é melhorar a eficiência do transporte coletivo e a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas na região central da cidade.