Obras para a retirada de uma lombada na Avenida Monteiro Tourinho, no Boa Vista, complicam o trânsito dos motoristas que passam pela região nesta sexta-feira (16). No lugar da elevação da pista, que fica em frente ao supermercado Boni, a Secretaria de Trânsito de Curitiba vai instalar um semáforo para manter a segurança dos pedestres na região.

Enquanto a obra é realizada, o trânsito no local segue parcialmente bloqueado e flui no sistema pare e siga. Por causa do bloqueio parcial, um congestionamento se formou no fim da manhã desta sexta, complicando o caminho de quem passa pela região. A avenida é a principal via para dos bairros Atuba e Bacacheri.

De acordo com a Setran, a previsão é de que as obras sejam finalizadas no fim do dia.

