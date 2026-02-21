Obras na Linha Verde: moradores são avisados sobre bloqueio de rua

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores e comerciantes do Capão Raso e Pinheirinho, em Curitiba, foram informados pessoalmente sobre o início de uma nova frente de obras do projeto de construção das trincheiras da Estação Vila São Pedro, na Linha Verde. Equipes da Regional Pinheirinho da Prefeitura visitaram a região nos dias 19 e 20 para avisar sobre o bloqueio da Rua Elói Orestes Zeglin, entre as ruas Ipiranga e Lothário Boutin, a partir de 23 de fevereiro.

O bloqueio da via permitirá obras de escavação, drenagem e pavimentação, seguidas de paisagismo e calçadas. Esses serviços fazem parte do projeto viário que acompanha a instalação das trincheiras da Estação Vila São Pedro, iniciadas no começo de fevereiro. As trincheiras ligarão os bairros Xaxim e Capão Raso por baixo da Linha Verde.

Janaína Lopes Gehr, administradora regional do Pinheirinho, relata que os moradores estão satisfeitos com a execução das trincheiras, mas preocupados com possíveis transtornos como ruas fechadas e dificuldades de acesso. A comunicação direta visa esclarecer dúvidas e fornecer informações necessárias aos residentes.

O projeto das trincheiras, orçado em R$ 110,5 milhões, é financiado pelo Governo do Paraná e executado pela Prefeitura de Curitiba. As novas estruturas terão entre 200 e 220 metros de extensão e 15 metros de largura, com duas faixas de rolamento por sentido, além de espaços para pedestres e ciclistas. O plano também inclui a requalificação de 17 vias do entorno, com melhorias no pavimento, iluminação pública, acessibilidade e sinalização viária.

As trincheiras da Estação Vila São Pedro fazem parte do PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade, que prevê um total de R$ 6 bilhões em obras de pavimentação, requalificação, manutenção e melhorias em diversas áreas.