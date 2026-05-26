Obras na BR-376 causam bloqueios parciais nesta madrugada na Grande Curitiba

A BR-376 receberá obras de manutenção no pavimento entre a noite desta terça-feira (26/05) e a madrugada de quarta-feira (27/05). A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, fará os reparos perto da praça de pedágio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Os trabalhos acontecem das 22h às 06h e o trânsito vai fluir com restrições parciais.

Veja onde ficam os pontos de bloqueio para não ser pego de surpresa:

Sentido Santa Catarina (Sul)

Do km 633 ao km 635: Bloqueio na faixa da esquerda, antes da praça de pedágio.

Bloqueio na faixa da esquerda, da praça de pedágio. Do km 635 ao km 638: Bloqueio na faixa da esquerda, depois da praça de pedágio.

Sentido Curitiba (Norte)

Do km 635 ao km 634: Bloqueio nas faixas 1 e 2, logo após as cabines de cobrança automática (no trecho final do “garrafão” do pedágio).

Dicas de segurança para o trecho

Como as faixas serão interditadas de forma intercalada, a sinalização será reforçada no local. A concessionária orienta:

Reduza a velocidade e dobre a atenção ao se aproximar da praça.

e dobre a atenção ao se aproximar da praça. Movimento Afaste-se: Ao passar pelas equipes que estão trabalhando na pista, mude de faixa (sempre que for seguro) para garantir a segurança dos operários.