Volta para casa: obras mudam o trânsito em Curitiba nesta segunda-feira

A tarde desta segunda-feira (19) exige atenção dos motoristas que retornam para casa em Curitiba, com mudanças importantes no tráfego devido ao avanço de intervenções estruturais e obras de drenagem em diferentes bairros da cidade.

Entre as principais alterações desta tarde, destaca-se a liberação do cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa, enquanto frentes de trabalho em vias estratégicas seguem com bloqueios parciais e totais para melhorias urbanas.

Obras em Curitiba

Avanço na infraestrutura do Novo Inter 2 no Campina do Siqueira

Data: A partir de segunda-feira, 19/10/2026.

A partir de segunda-feira, 19/10/2026. Local: Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa, bairro Campina do Siqueira.

Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa, bairro Campina do Siqueira. Duração prevista: Conforme liberação anunciada.

Conforme liberação anunciada. Resumo do impacto: O cruzamento foi totalmente liberado ao trânsito, normalizando o fluxo de veículos na região e exigindo atenção dos motoristas à nova sinalização local.

Trabalhos de pavimentação no Alto Boqueirão

Data: Desde quinta-feira, 15/10/2026.

Desde quinta-feira, 15/10/2026. Local: Rua Expedicionário Bruno Estrifica (após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário) e Rua Cidade de Figueira (entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart), bairro Alto Boqueirão.

Rua Expedicionário Bruno Estrifica (após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário) e Rua Cidade de Figueira (entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart), bairro Alto Boqueirão. Duração prevista: Cerca de 10 dias em cada via, sujeita às condições climáticas.

Cerca de 10 dias em cada via, sujeita às condições climáticas. Resumo do impacto: Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção à movimentação de máquinas e trabalhadores, respeitando a sinalização e eventuais lentidões nos trechos em recuperação.

Obras de drenagem no Capão Raso

Data: Desde quinta-feira, 15/10/2026.

Desde quinta-feira, 15/10/2026. Local: Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, bairro Novo Mundo.

Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, bairro Novo Mundo. Duração prevista: Cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas.

Cerca de 15 dias, dependendo das condições climáticas. Resumo do impacto: A circulação de veículos e ônibus é mantida, mas ocorrem interferências no tráfego devido à presença de equipamentos e pedestres na área dos serviços, exigindo cautela.

Bloqueios

Interdição total para obras de drenagem no Boqueirão

Data: Desde quarta-feira, 14/10/2026.

Desde quarta-feira, 14/10/2026. Local: Via de acesso ao Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, bairro Boqueirão.

Via de acesso ao Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, bairro Boqueirão. Duração prevista: Cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas.

Cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas. Resumo do impacto: Acesso totalmente bloqueado para implantação de travessia entre lagoas; motoristas devem seguir orientações da sinalização local.

Bloqueio parcial nas Mercês para intervenções do Inter 2

Data: Desde quinta-feira, 15/10/2026.

Desde quinta-feira, 15/10/2026. Local: Rua Alcides Munhoz, entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, bairro Mercês.

Rua Alcides Munhoz, entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, bairro Mercês. Duração prevista: Cerca de 90 dias.

Cerca de 90 dias. Resumo do impacto: Interdição parcial na faixa da esquerda, com manutenção do acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver. Motoristas devem buscar rotas alternativas.

Próximas intervenções no trânsito de Curitiba

Bloqueio total na Vila São Pedro (Capão Raso)

Início programado: Terça-feira, 20/10/2026.

Terça-feira, 20/10/2026. Local: Rua André Szalbot, entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy, bairro Capão Raso.

Rua André Szalbot, entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy, bairro Capão Raso. Duração prevista: Cerca de 90 dias, dependendo das condições climáticas.

Cerca de 90 dias, dependendo das condições climáticas. Resumo do impacto: Bloqueio total para obras de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro. Os motoristas devem utilizar como rotas alternativas as ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy. Posteriormente, os serviços seguirão pela Rua Santa Mônica.