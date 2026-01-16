Obras melhoram mobilidade e segurança na Regional Santa Felicidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Santa Felicidade, em Curitiba, está passando por uma série de melhorias com obras de correção geométrica. As intervenções visam aumentar a mobilidade e a segurança no trânsito, beneficiando pedestres e motoristas em diversos pontos da região.

No bairro Mossunguê, o cruzamento das ruas Francisco Juglair e Professor Pedro Viriato Parigot de Souza recebeu melhorias que incluem reforço na sinalização, pintura de faixas de pedestres e implantação de rampas de acesso. Já na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, estão sendo construídas calçadas, meio-fio e plantio de grama.

José Carlos de Miranda, chaveiro que trabalha na região, comentou sobre as mudanças: “Apesar de sempre ter sido boa, a rua aqui era meio complicada para os pedestres, já que tinha trechos sem calçada. Agora vai melhorar bastante”.

Os projetos foram desenvolvidos pela Superintendência de Trânsito (Setran) e executados pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM). Em 2025, foram instaladas 731 rampas de acessibilidade pela Setran em toda a cidade.

Outras vias que receberão correção geométrica incluem as ruas Pedro Nicco, Antônio Escorsin, Prof. Francisco Zardo, Madre Clelia Merloni, Alberto Bernarski, Arturo Seepi e as avenidas Vereador Toaldo Tulio e Manoel Ribas.

As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028 em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social e segurança.