Manutenção urbana

Obras melhoram mobilidade e segurança na Regional Santa Felicidade

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 16/01/26 11h02
Obras de correção geométrica na Rua Francisco Juglair com a Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no Campo Comprido. Curitiba, 14/01/2026. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Regional Santa Felicidade, em Curitiba, está passando por uma série de melhorias com obras de correção geométrica. As intervenções visam aumentar a mobilidade e a segurança no trânsito, beneficiando pedestres e motoristas em diversos pontos da região.

No bairro Mossunguê, o cruzamento das ruas Francisco Juglair e Professor Pedro Viriato Parigot de Souza recebeu melhorias que incluem reforço na sinalização, pintura de faixas de pedestres e implantação de rampas de acesso. Já na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, estão sendo construídas calçadas, meio-fio e plantio de grama.

José Carlos de Miranda, chaveiro que trabalha na região, comentou sobre as mudanças: “Apesar de sempre ter sido boa, a rua aqui era meio complicada para os pedestres, já que tinha trechos sem calçada. Agora vai melhorar bastante”.

Os projetos foram desenvolvidos pela Superintendência de Trânsito (Setran) e executados pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM). Em 2025, foram instaladas 731 rampas de acessibilidade pela Setran em toda a cidade.

Outras vias que receberão correção geométrica incluem as ruas Pedro Nicco, Antônio Escorsin, Prof. Francisco Zardo, Madre Clelia Merloni, Alberto Bernarski, Arturo Seepi e as avenidas Vereador Toaldo Tulio e Manoel Ribas.

As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028 em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social e segurança.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.