Obras do Inter 2 e BRT alteram trânsito de Curitiba na tarde desta quarta-feira (16)

Motoristas de Curitiba devem ficar atentos a possíveis pontos de lentidão na tarde desta quarta-feira (16) em razão de algumas intervenções viárias promovidas na capital. Entre obras do transporte coletivo e manutenção do pavimento urbano, os bloqueios atingem trechos de grande circulação e devem alterar a routine do tráfego nos bairros Campina do Siqueira, Centro, Pinheirinho, Boa Vista, Barreirinha e Santa Quitéria.

Obras do Novo Inter 2 fecham faixas na Rua Major Heitor Guimarães

Na Rua Major Heitor Guimarães, no trecho entre as ruas Princesa Izabel e Ângela Ganz, duas faixas da esquerda foram bloqueadas ao longo de 450 metros para o avanço dos trabalhos do Novo Inter 2. A faixa da direita permanece liberada para a passagem dos veículos. A interdição teve início às 9h desta quarta-feira (16) e tem previsão de duração de 30 dias. Por outro lado, o trecho entre as ruas Ângela Ganz e Mário Tourinho teve suas quatro faixas totalmente liberadas após a conclusão da pavimentação.

Manutenção no pavimento altera tráfego na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão

No bairro Pinheirinho, serviços de reciclagem do pavimento ocupam um trecho de cerca de 340 metros da Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, entre as ruas Nossa Senhora do Sagrado Coração e João Lemos dos Santos. A intervenção começou nesta quarta-feira (16) e demanda cautela pela presença de máquinas e trabalhadores na pista.

BRT Leste/Oeste bloqueia marginal da Avenida Sete de Setembro no Centro

A continuidade das obras do BRT Leste/Oeste mantém bloqueados dois trechos da marginal direita da Avenida Sete de Setembro. A interdição entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia tem previsão de durar cerca de 30 dias. Já o trecho entre as ruas Lourenço Pinto e Marechal Floriano Peixoto segue bloqueado até a segunda semana de outubro. O tráfego no local é exclusivo para moradores, comerciantes e clientes de hotéis da Rua Lourenço Pinto. Como alternativa, a conversão na Travessa da Lapa está liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Reciclagem do asfalto condiciona trânsito na Rua Augusto dos Anjos

Iniciadas na terça-feira (15), as obras de reciclagem na Rua Augusto dos Anjos abrangem um trecho de 990 metros entre as ruas Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin, na Barreirinha. Os serviços podem causar bloqueios temporários e alterações no fluxo da região.

Reforma de calçadas gera bloqueios pontuais no Boa Vista

Também em andamento desde terça-feira (15), os trabalhos de manutenção nas calçadas da Rua Holanda e da Avenida Paraná, nas proximidades da estação-tubo Holanda, podem provocar pontos de interdição temporária para motoristas e pedestres.

Serviços na Rua Dom Orione começam nesta quinta-feira no Santa Quitéria

A partir de quinta-feira (17), a Rua Dom Orione passa por obras de reciclagem no pavimento ao longo de 1.500 metros, no trecho compreendido entre as ruas Delegado Trindade e Francisco Klemtz. A execução dos trabalhos causará bloqueios temporários e desvios na circulação.