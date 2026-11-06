Obras em um dos maiores bairros de Curitiba pedem atenção nesta sexta

Este é o boletim diário de trânsito de Curitiba. Novas intervenções viárias, bloqueios para recapeamento e readequações de circulação entram em vigor nesta semana em diferentes bairros da capital, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres que circulam pela cidade.

Mudanças de Sentido e Circulação

Rua Adelina Ferreira Muller (São Braz)

Data: A partir de quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 11h.

A partir de quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 11h. Local: Trecho entre as ruas Altamiro Machado e Tapiranga.

Trecho entre as ruas Altamiro Machado e Tapiranga. Duração prevista: Alteração permanente.



Alteração permanente. Impacto: A via, que contava com duas pistas em sentido duplo separadas por canteiro, passa a operar totalmente em sentido único em cada pista (no sentido Norte, o fluxo segue da Rua Altamiro Machado em direção à Rua Tapiranga), organizando o tráfego local.

Rua Manoel Soares Gomes (Uberaba)

Data: Iniciada na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 11h.

Iniciada na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 11h. Local: Entre a Avenida Comendador Franco e a Avenida Senador Salgado Filho.

Entre a Avenida Comendador Franco e a Avenida Senador Salgado Filho. Duração prevista: Mudança definitiva.



Mudança definitiva. Impacto: A rua passou a operar em sentido único de circulação no sentido da Av. Comendador Franco para a Av. Senador Salgado Filho, reordenando o fluxo na região. Restam 2 dias desde a implantação inicial para a total adaptação dos condutores locais.

Obras e Bloqueios Viários

Avenida Coronel Francisco H. dos Santos (Uberaba)

Data: Em vigor desde 22 de outubro de 2026.

Em vigor desde 22 de outubro de 2026. Local: Trecho entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Salgado Filho.

Trecho entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Salgado Filho. Duração prevista: Longa duração (parte do cronograma de intervenções de 18 meses).



Longa duração (parte do cronograma de intervenções de 18 meses). Impacto: Bloqueio total de tráfego na via principal para a execução de obras estruturais de grande porte voltadas à mobilidade urbana, exigindo desvios obrigatórios pelas ruas do entorno e rotas alternativas para o transporte coletivo e veículos particulares.

Rua Silveira Peixoto (Água Verde)

Data: Iniciada em 26 de outubro de 2026, às 9h.

Iniciada em 26 de outubro de 2026, às 9h. Local: Trecho entre a Avenida do Batel e o número 1.273 da via.

Trecho entre a Avenida do Batel e o número 1.273 da via. Duração prevista: Várias semanas para conclusão das melhorias.



Várias semanas para conclusão das melhorias. Impacto: Bloqueio total para serviços profundos de escavação, nova base e reassentamento do pavimento de paralelepípedos. O trânsito local é restrito apenas a moradores e comerciantes devidamente identificados.