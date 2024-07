A obra de duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Almirante Tamandaré e Curitiba atingiu a marca de 88,08% de execução, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). Atualmente, as atividades no trecho estão concentradas em finalizar o novo pavimento, os passeios para pedestres e a instalação de dispositivos do sistema de drenagens de águas.

A obra começa um pouco antes do viaduto do Contorno Norte de Curitiba (PR-418) e segue por 4,74 quilômetros até o perímetro urbano de Almirante Tamandaré. A pista central é executada em pavimento rígido de concreto, e as vias marginais, em ambos os lados, são de pavimento flexível asfáltico.

No trecho também estão em fase de finalização 10 pontes em cinco locais e quatro viadutos em dois locais, ou seja, estruturas paralelas, cada uma atendendo um sentido de tráfego da rodovia, além de uma nova passarela para pedestres. Estas obras de arte especiais (OAE) estão 97,13% concluídas.

Prazo de entrega

Com o fim próximo das principais atividades no trecho, serão concluídos os serviços de sinalização rodoviária horizontal e vertical, nova iluminação e os serviços complementares, como instalação de abrigos de ônibus, plantio de grama, colocação de cercas, entre outros. A previsão é terminar a obra em setembro deste ano, com investimento de R$ 112.753.714,29.

A Rodovia dos Minérios recebe diariamente um grande volume de tráfego, inclusive de caminhões pesados, circulando entre Curitiba e Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul e a região do Vale do Ribeira.

