Obras do Novo Inter 2 iniciam no Capão Raso com requalificação viária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras do projeto Novo Inter 2 começaram nesta segunda-feira (9/2) em Curitiba, com a requalificação da Rua Delegado Naby Paraná, no bairro Capão Raso. O projeto visa modernizar o transporte coletivo e a infraestrutura viária da cidade.

Os trabalhos iniciaram com a escavação do pavimento da rua, que foi bloqueada no trecho entre as ruas Bortolo Gusso e Antônio Freitas Barbosa. A via receberá novo pavimento de concreto, sistema de drenagem, calçadas acessíveis, paisagismo e iluminação em cerca de 680 metros.

Após concluída, a Delegado Naby Paraná formará um binário com a Avenida Brasília, melhorando a mobilidade na região. As intervenções fazem parte do Lote 2 – Pacote 2 do Novo Inter 2, que abrange 8,8 km do eixo da Avenida Brasília nos bairros Capão Raso e Novo Mundo.

O projeto prevê a requalificação de 25 ruas, com troca de pavimentação, paisagismo, drenagem, calçadas acessíveis, iluminação e faixas exclusivas para ônibus em alguns trechos. Dois novos binários serão implantados para ampliar a eficiência do transporte coletivo.

Moradores e comerciantes foram previamente informados sobre as obras através de reuniões e visitas de orientação. O prazo estimado para conclusão do lote é de 18 meses, com término previsto para agosto de 2027, sujeito às condições climáticas.

As intervenções integram o programa PRO Curitiba, que reúne R$ 6 bilhões em investimentos em obras de infraestrutura e serviços públicos na cidade até 2028.