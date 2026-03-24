Obras do Novo Inter 2 iniciam em Curitiba para melhorar mobilidade urbana

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As obras do projeto Novo Inter 2 começam nesta terça-feira (24) em Curitiba, visando melhorar a mobilidade nos bairros Vista Alegre, Mercês, Bom Retiro, São Francisco e Centro Cívico. O projeto abrange os lotes 4.1 e 5 – Pacote 1, que preveem melhorias ao longo de 5,2 km no binário formado pelas ruas Jacarezinho e Professora Rosa Saporski, além da Rua Dr. Roberto Barrozo.

As intervenções incluem drenagem, terraplenagem, pavimentação, calçamento, paisagismo, iluminação, sinalização e infraestrutura de rede de fibra ótica. O projeto, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$ 133,4 milhões, com contrapartida da Prefeitura, foi apresentado a cerca de 150 moradores e comerciantes da região em reunião pública realizada no Museu da Vida.

Detalhes das obras e impactos no trânsito

As obras começarão simultaneamente em duas frentes: na Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, nas Mercês, e na Rua Aristides Teixeira, no Centro Cívico. O trecho da Aristides Teixeira entre a Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu ficará bloqueado por 90 dias, com desvios de tráfego e alterações nas rotas de ônibus.

O projeto prevê a implementação de pavimento de concreto em várias ruas e a criação do binário Jacarezinho/Rosa Saporski. A estação-tubo Mercês será realocada, o que permitirá a retirada de um dos tempos do semáforo no cruzamento da Jacarezinho com a Manoel Ribas, melhorando o fluxo de veículos. As obras visam principalmente aprimorar a experiência dos usuários do transporte coletivo na região.