Obras do Novo Inter 2 iniciam em Capão Raso e Novo Mundo em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba assinou contrato nesta segunda-feira (12/1) com a construtora Viaplan para iniciar as obras do projeto Novo Inter 2 nos bairros Capão Raso e Novo Mundo. O projeto prevê a requalificação de 25 ruas no eixo da Avenida Brasília, com serviços de pavimentação, paisagismo, drenagem e faixas exclusivas para ônibus.

As intervenções abrangem 8,8 km de vias e incluem a abertura de novas ruas. O valor do contrato é de R$ 82,7 milhões, com prazo de execução de 18 meses a partir da emissão da ordem de serviço, prevista para a próxima semana. A construtora apresentará o plano de ataque da obra na segunda-feira (19/1).

Melhorias no transporte coletivo

O projeto faz parte do programa de modernização do Inter 2, linha de ônibus que atende 28 bairros e transporta cerca de 181 mil passageiros por dia. As obras visam ampliar a eficiência do transporte coletivo na região, com correções geométricas em cruzamentos, nova sinalização e adaptações para melhorar a acessibilidade.

O Novo Inter 2 integra o PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade. As obras são financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo município, com gestão da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento de Curitiba (Utag).