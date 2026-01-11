Obras do Novo Inter 2 causam bloqueios em ruas do Hauer e Uberaba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três ruas dos bairros Hauer e Uberaba, em Curitiba, terão bloqueios a partir desta segunda-feira (12/1) devido às obras do Novo Inter 2. As interdições são necessárias para serviços de escavação, drenagem e recomposição do pavimento em trechos das ruas Dr. Júlio César Ribeiro de Souza, Guiroku Gastão Ayabe e Flávio Mariano Ribas.

No Hauer, a Rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza será bloqueada entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, das 9h de segunda-feira até 23 de janeiro. O desvio será pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua Waldemar Kost e Rua Frederico Maurer.

No Uberaba, haverá bloqueio no cruzamento da Rua Guiroku Gastão Ayabe com a Rua Alvorada, também a partir das 9h de segunda-feira até 26 de janeiro. Motoristas devem contornar a quadra pela Avenida Salgado Filho e Rua Sargento Carlos Argemiro de Camargo.

Já na quarta-feira (19/1), começa o bloqueio na Rua Flávio Mariano Ribas, no cruzamento com a Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, até 25 de janeiro. O desvio será pela Avenida Salgado Filho e Rua Sargento Carlos Argemiro de Camargo.

As intervenções fazem parte da requalificação viária do Novo Inter 2, que prevê 11 km de obras de infraestrutura nos bairros Uberaba, Boqueirão e Hauer. A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta que motoristas utilizem rotas alternativas durante a execução dos serviços.