Obras do BRT causam bloqueio na Rua Roraima a partir de segunda-feira

A partir das 9h de segunda-feira (1/12), a Rua Roraima será bloqueada no cruzamento com a Rua Engenheiro Costa Barros, no bairro Cajuru, em Curitiba. A intervenção é necessária para a execução de serviços de pavimentação das obras do BRT Leste/Oeste, que fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade.

Os ônibus biarticulados não serão afetados e continuarão circulando normalmente pela canaleta exclusiva. Pedestres e ciclistas deverão seguir as orientações da sinalização instalada no local.

Para quem utiliza a região, foram estabelecidas rotas alternativas. No sentido Centro, as opções são seguir pelas ruas dos Ferroviários, Mário Miró, Delmo de Almeida e Luiz França, ou optar pelo trajeto pela Rua Aracaju, Avenida Florianópolis e Rua Luiz França. Já no sentido bairro, é possível utilizar a Rua Luiz França até a Avenida Florianópolis, continuando pelas ruas Aracaju e Roraima, ou circular pelas ruas Manoel Cordeiro, José Clóvis de Oliveira Weisheimer, Engenheiro Costa Barros e dos Ferroviários.

O projeto do BRT Leste/Oeste prevê a requalificação de 20 km de infraestrutura para ônibus, incluindo a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais. A modernização visa reduzir o tempo de viagem, diminuir as emissões de carbono e ampliar a conectividade entre modais de transporte.

Recomenda-se que os usuários da via redobrem a atenção e programem seus deslocamentos considerando as rotas alternativas durante o período das obras.