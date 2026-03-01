Obras de manutenção do asfalto começam na Rua Paulo Martins em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inicia na segunda-feira (2/3) obras de manutenção do asfalto na Rua Paulo Martins, no bairro Mercês. A intervenção abrangerá um trecho de 700 metros entre a Rua Otávio do Amaral e a Avenida Manoel Ribas. Os trabalhos antecedem uma futura mudança no sentido da via, que passará a operar em mão única após a conclusão dos serviços.

A manutenção será realizada através do método de reciclagem do asfalto, que transforma o pavimento desgastado em uma nova estrutura mais resistente. O processo envolve a retirada da camada danificada, trituração e reaproveitamento do material como base para o novo pavimento, seguido da aplicação de novas camadas asfálticas.

Durante as obras, haverá bloqueios parciais no trecho em manutenção. As equipes trabalharão a partir das 9h, fora do horário de pico, interrompendo as atividades antes das 17h para não afetar a saída dos alunos de um colégio local. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em cerca de cinco dias, dependendo das condições climáticas.

A Superintendência de Trânsito (Setran) está realizando estudos técnicos para implementar sentido único e nova sinalização em parte da Rua Paulo Martins, a partir da Avenida Manoel Ribas, visando melhorar a segurança e o fluxo viário na região.

A intervenção faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em diversas áreas da cidade até 2028.