Obras de duplicação do Contorno Norte de Curitiba atingem 24% de execução

As obras de duplicação da PR-418, o Contorno Norte de Curitiba, atingiram 24% de execução, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (14). O projeto, iniciado em julho de 2025 pela concessionária Via Araucária, abrange 16,7 km de extensão entre os quilômetros 5 e 21 da rodovia.

A duplicação prevê a construção de sete novos viadutos, adequação de acessos e melhorias no sistema de drenagem e segurança. De acordo com a concessionária, 88% da faixa de domínio já passou por limpeza, enquanto os serviços de escavação chegaram a 44% e as atividades de aterro a 47% do total programado.

Atualmente, 287 profissionais estão mobilizados na obra, com 109 equipamentos em operação. A previsão é que a duplicação seja concluída até o final de 2027, visando beneficiar o tráfego entre Campo Largo, Almirante Tamandaré e Colombo, com expectativa de maior fluidez e redução de acidentes.

O projeto faz parte de um plano de melhorias viárias na região metropolitana de Curitiba. A conclusão da obra deve impactar diretamente na mobilidade urbana e no escoamento do tráfego na região norte da capital paranaense e cidades vizinhas.