Obras de ampliação da BR-277 entre Curitiba e São José dos Pinhais são iniciadas

- Atualizado: 12/12/25 17h09
Solenidade marca o início das obras de ampliação da BR-277 entre Curitiba e São José dos Pinhais. Curitiba, 12/12/2025. Foto: Gilson Abreu/PMC

O Governo do Paraná deu início nesta sexta-feira (12/12) às obras de ampliação da BR-277, no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais. A solenidade de lançamento contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, representando o prefeito Eduardo Pimentel.

As obras contemplam a implantação de 32 quilômetros de faixas adicionais entre os quilômetros 83 e 67, em ambos os sentidos, desde o Jardim Botânico, em Curitiba, até a Borda do Campo, em São José dos Pinhais. O projeto inclui ainda o alargamento de 15 pontes e viadutos, construção de 20 estruturas de contenção, 3,2 quilômetros de vias marginais em Curitiba, 15 quilômetros de ciclovias e uma nova passarela.

Com investimento de aproximadamente R$ 148 milhões, as melhorias serão executadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, dentro do novo modelo de concessão elaborado pelo Governo do Estado. A expectativa é que as obras garantam mais segurança e agilidade para os milhares de pessoas que circulam diariamente entre Curitiba e São José dos Pinhais.

Durante a execução dos serviços, a concessionária informou que adotará um planejamento operacional para reduzir os impactos no tráfego, com equipes dedicadas ao monitoramento constante e realização de ajustes quando necessário. A previsão é de que as obras gerem mais de 700 empregos diretos e indiretos.

O governador Ratinho Junior destacou que a implantação de novas faixas e dispositivos viários fortalecerá a mobilidade urbana e melhorará a segurança em uma das regiões de maior fluxo do Estado. Já o vice-prefeito Paulo Martins ressaltou que os investimentos em infraestrutura representam um vetor decisivo para um novo ciclo de desenvolvimento econômico no Paraná.

