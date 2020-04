Bairros de Curitiba e das cidades de Araucária e Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, ficarão sem água entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30), por conta de obras da Sanepar em tubulações de grande porte. O serviço será realizado das 6h até as 17h de quarta-feira, e o retorno do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, até a normalização, prevista para às 6h da próxima quinta. Além deste corte, a Sanepar ainda mantém um esquema de rodízio no fornecimento em Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais até quarta-feira (29).

Segundo a Sanepar, o corte no abastecimento é necessário para que possa ser feita a interligação da nova estação elevatória do Corte Branco à adutora que leva água ao Reservatório Portão. Ainda de acordo com a empresa, o Reservatório do Corte Branco é um dos mais importantes para o sistema de abastecimento de água da cidade. Ele recebe água da Estação de Tratamento Iguaçu e abastece mais de 30 bairros de Curitiba.

Bairros afetados

Curitiba: Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Campo de Santana, Caximba, Ganchinho, Água Verde, Boqueirão, Fanny, Fazendinha, GuaÍra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim.

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações, Eucaliptos, Hortência, Santarém.