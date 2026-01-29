Obras afetam trânsito na Avenida Victor Ferreira do Amaral e Linha Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã em Curitiba, receberá obras de pavimentação a partir desta sexta-feira (30/1) às 9h. As intervenções ocorrerão em dois trechos nos sentidos Curitiba-Pinhais e Pinhais-Curitiba. Além disso, na segunda (2/2) e terça-feira (3/2), entre 10h e 16h, haverá bloqueio parcial de uma faixa da Linha Verde no viaduto sobre a avenida, sentido Pinheirinho, para obras de drenagem.

As obras fazem parte do Complexo Tarumã, que inclui a duplicação do viaduto sobre a Linha Verde e requalificação das vias do entorno. No sentido Pinhais-Curitiba, a manutenção será entre o acesso ao Colégio Militar e a Rua Presidente Epitácio Pessoa. Já no sentido Curitiba-Pinhais, ocorrerá entre as ruas General Polli Coelho e Dom Manuel da Silveira D’elboux.

Durante as obras, que têm previsão de 14 dias, o trânsito poderá ficar mais lento, com bloqueios temporários de faixas. A Secretaria Municipal de Obras Públicas orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e respeitarem a sinalização. As intervenções integram o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028.