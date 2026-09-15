Obras e alterações de circulação afetam trânsito de Curitiba na tarde desta terça-feira

Quem planeja o retorno para casa na tarde desta terça-feira (15) deve ficar atento a algumas mudanças no trânsito e obras em Curitiba. Intervenções viárias para o avanço do transporte coletivo, reparos estruturais e alterações de circulação afetam o fluxo em diferentes regiões da capital. Os impactos variam desde bloqueios parciais no Centro até mudança permanente de tráfego na Região Sul da cidade.

Na Avenida Sete de Setembro, no Centro, ocorrem as obras do BRT Leste/Oeste, com bloqueios em dois trechos da marginal direita da avenida. A primeira interdição ocorre entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia, com duração prevista de 30 dias. O segundo bloqueio abrange o trecho entre a Rua Lourenço Pinto e a Rua Marechal Floriano Peixoto, com previsão de término para a segunda semana de outubro.

O acesso à Rua Lourenço Pinto permanece restrito a moradores, comerciantes e clientes de hotéis da região. Como rota alternativa, a conversão na Travessa da Lapa está liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Obras no Barreirinha

Já na Rua Manoel Borba Gato, no bairro Barreirinha, está em andamento a obra de reciclagem do asfalto em um trecho de 570 metros entre as ruas Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes. Iniciados em 11 de setembro, os serviços geram bloqueios temporários na via. Faltam aproximadamente dois dias para a conclusão do prazo estimado de intervenções intensas na região.

Bloqueio na Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

A Rua Gerhard Ens encontra-se bloqueada na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi para a reconstrução das cabeceiras e de uma ponte de madeira. A medida foi tomada por segurança e a previsão de término dos reparos é até sexta-feira, 18 de setembro, condicionada ao clima favorável. Condutores devem evitar a região e buscar rotas alternativas.

Mudança de sentido no Sítio Cercado

A partir desta terça-feira (15), a Rua Laertes Foggiato passou a ter sentido único de circulação no trecho entre as ruas Nova Aurora e Ourizona. Com a alteração permanente, os veículos agora transitam obrigatoriamente da Rua Nova Aurora em direção à Rua Ourizona. A nova sinalização foi implantada no local com o apoio de agentes de trânsito da Setran.