Obra recupera trincheira sob Linha Verde no Pinheirinho em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba iniciou na segunda-feira (26/1) a recuperação estrutural da trincheira da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, sob a Linha Verde, no bairro Pinheirinho. A obra, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), tem previsão de conclusão até o final de maio e visa corrigir problemas estruturais e de drenagem ao longo de 350 metros no sentido Pinheirinho-Sítio Cercado.

A intervenção irá reparar fissuras, rachaduras, infiltrações e falhas nas juntas de dilatação da parede lateral da trincheira, além de solucionar problemas no sistema de drenagem. Após a recuperação, será realizado um retrofit com a instalação de revestimento metálico estruturado nas paredes internas, visando reforçar a estabilidade e proteger contra novas infiltrações.

O investimento total na obra é de R$ 2.348.775,35. Segundo a Smop, a manutenção era aguardada pela comunidade, que demonstrava preocupação com as trincas visíveis. A secretaria afirma que, durante o período de estudos e licitação, a estrutura foi monitorada e não oferecia riscos aos motoristas.

Nesta primeira etapa, a obra não interfere no trânsito. Porém, com o avanço dos trabalhos, poderá haver interdição pontual de uma faixa, sempre com sinalização adequada e comunicação prévia aos motoristas. A intervenção faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em infraestrutura na cidade.