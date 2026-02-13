Obra emergencial melhora fluxo de ônibus no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) de Curitiba realiza nesta sexta-feira (13/2) uma obra emergencial de correção geométrica na esquina da Travessa da Lapa com a Rua Pedro Ivo, no Centro. A intervenção visa melhorar a segurança e fluidez na conversão dos ônibus biarticulados que estão desviando pelo local devido à desativação temporária da estação-tubo Eufrásio Correia.

A estação foi fechada no último sábado (7/2) para permitir o avanço das obras do BRT Leste-Oeste. Com isso, as linhas que utilizavam a estação passaram a operar com desvios, e as integrações foram transferidas para a Praça Rui Barbosa.

Para garantir a segurança na conversão dos biarticulados no novo trajeto, está sendo realizado um alargamento da via no cruzamento da Travessa da Lapa com a Rua Pedro Ivo. A adequação inclui um pequeno afunilamento da pista no sentido da Praça Rui Barbosa, ampliando o raio de giro dos veículos e evitando a ocupação da área destinada aos pedestres.

Além da correção geométrica, estão sendo instalados gradis de proteção para pedestres e reforçada a sinalização complementar. Os serviços são executados pela Unidade Técnica de Infraestrutura e Pavimentação (UTIP) da Smop, com previsão de conclusão ainda nesta sexta-feira.

Durante as obras, agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) organizam o fluxo de veículos para minimizar impactos e garantir a segurança viária no entorno. A medida busca adaptar temporariamente o sistema viário às mudanças necessárias para a continuidade das obras do novo corredor de transporte da cidade.