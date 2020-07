Além do rodízio

Uma interligação de rede nesta quarta-feira (15) vai reduzir a distribuição de água nos bairros Batel e Bigorrilho, em Curitiba. Lembrando que áreas do Batel já estão sem água nesta terça-feira por por causa do rodízio no abastecimento.

Segundo a Sanepar, o serviço começa às 8h e acontece nas ruas Desembargador Motta, Saldanha Marinho e Brigadeiro Franco. A normalização, segundo a Companhia de Saneamento do Paraná, está prevista para depois das 20h de quarta-feira, de forma gradativa.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

