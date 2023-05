Obituário: veja a lista de falecimentos do dia em Curitiba e região

Aderbal do Nascimento Rodrigues, 70 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Manoel do Nascimento Rodrigues e Generosa Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcinir Konig, 79 anos. Filiação: Francisco Fernando Konig e Alzira Grein Konig. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 03 São Francisco de Paula.

Altair Gulin, 87 anos. Filiação: José Gulin e Ema Manoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ana Rosa de Jesus, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Jesus e Elena Mendes Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anna Leinilde dos Santos, 82 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: José Lopes dos Santos e Maria Francisca dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Onix.

Antônio Augusto Pestana Puperi, 67 anos. Filiação: Nelson Luiz Puperi e Magda Pestana Puperi. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Celio Paula e Silva, 73 anos. Profissão: supervisor(a) manutenção. Filiação: João Paula e Silva e Alzira Almeida e Silva. Sepultamento ontem.

Celma Conceição Pereira da Silva, 54 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Gentil Pereira da Silva e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento ontem.

Daniel da Cruz, 18 anos. Profissão: servente. Filiação: Janete da Cruz Pereira. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dozolina Cabral da Cruz, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermelino Rodrigues Cabral e Clemencia Anjo Padilha. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Borda do Campo, saindo de Centro 4 Barras.

Eloi Agapito Pereira, 87 anos. Filiação: Aparício Azapito Pereira e Durvalina Maria do Espírito Santo Pereira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eloina Waismann Silveira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Waismann e Albertina Waismann. Sepultamento ontem.

Fernando Luiz Correa de Azevedo, 82 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Fernando Correa de Azevedo e Yolanda Portes Correa de Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Municipal São Francisco de Paula.

Iraides de Lima Salache, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucidio Domingues Ferraz e Júlia de Lima Ferraz. Sepultamento ontem.

Jair Gabriel Pinto, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Gabriel Pinto e Cecília Hipolito Pinto. Sepultamento ontem.

José Benedito Stica, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Stica e Maria Joaquina da Silveira Stica. Sepultamento ontem.

Leonel José Ribeiro, 52 anos. Profissão: servente. Filiação: Benedito Ribeiro e Verônica dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Associação Moradores do Orleans.

Lucas Pires de Farias, 64 anos. Filiação: Abrahão Pires de Farias e Philomena Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Luiz Carlos de Freitas, 52 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Domingos de Freitas e Araides Alves de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Luiz Carlos dos Santos, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfrida Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Maria Ermerinda de Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelaide da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Odette Cury Palma, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fuad Cury e Aline Costa Cury. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamond Vip Room.

Maria da Luz Gonçalves dos Santos Ribeiro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquina Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Marila Mercedes Bazan Sanabria, 45 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ramon Rosalino Bazan e Cirila Sanabria de Bazan. Sepultamento ontem.

Marluci Coutinho Mathias de Souza, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lúcio Azeredo Coutinho e Ade Alves Coutinho. Sepultamento ontem.

Miriam Anselmo Schuarca, 89 anos. Filiação: Miguel Anselmo da Silva e Rosa Bugalski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Nair Berica Franco, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euzebio Berica e Ana Rabaneda. Sepultamento ontem.

Nancy Góes Ciola, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Góes e Brandina Furquim Góes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Neusa Maria Cidade, 72 anos. Filiação: João Evangelista Cidade e Eugenia Machado Cidade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Pedro Dias, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Dias e Bernardina Dias. Sepultamento ontem.

Pietra Ferreira Silvano, 1 anos. Filiação: Claudinei Silvano e Leonice dos Anjos Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Rosa Maria Carvalho Fagundes, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Carvalho e Cari da Silva Carvalho. Sepultamento hoje, Central de São José dos Pinhais, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Ryan Ricardo Maneira, 18 anos. Filiação: Juarez Maneira e Ivone Maneira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal.

Sandra Mara Ribeiro da Silva Paiva, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ribeiro da Silva e Etelvina Franco da Silva. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Borda do Campo, saindo de Igreja Evangélica no Tigre.

Simone Aparecida Gonçalves, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Melquiades Gonçalves Sobrinho e Manoelita Machado Gonçalves. Sepultamento ontem.

Terezinha Aparecida Nessel, 57 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Carlos Rodolfo Nessel e Almira Gomes Nessel. Sepultamento ontem.

Theodoro Doetzer, 88 anos. Filiação: João Doetzer e Augusta Doetzer. Sepultamento ontem.

Valmor Bitencurt, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Bitencurt e Ledovina Ferreira Bitencurt. Sepultamento ontem.

Vladimirus Horoszko, 77 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Stephanus Horoszko e Maria Rudnycka Horoszko. Sepultamento ontem.

Zelly Perry Keinert, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Perry e Lúcia Perry. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.