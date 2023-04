Obituário em Curitiba: Lista dos falecimentos e sepultamentos do dia

Alexsander Barbosa Rolon, 25 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alberto Rolon e Hilda Barbosa de Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Carlos de Almeida e Silva, 57 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Manoel de Almeida e Silva e Darci Borlina Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de AltôniaPR.

Antônio Castela Filho, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Castela e Elisabetha Luy Castela. Sepultamento ontem.

Antônio Dominisnky, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Domininski e Bernarda Schicolska. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Canoinhas Santa Catarina.

Antônio de Camargo, 62 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João de Camargo e Rosa Maria de Camargo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Benedita Cordeiro Turek, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Brásílio Cordeiro de Lima e Izaltina Pereira Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cássia Renata Freitas Bastos da Costa, 26 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Renato Bastos da Costa e Margareth Ramos de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Claudemir Alves da Silva, 43 anos. Filiação: Antônio Alves da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Claudemir Aparecido dos Santos da Silva, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Guimarães da Silva e Márcia Aparecida dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Bosque da Saudade //matinhos, saindo da Capela Municipal Canaa Matinhos.

Denise Maria Fontana Brizola de Souza, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acir de Jesus Fontoura e Dinorah Regina Guariza Fontoura. Sepultamento ontem.

Francisco Gomes de Carvalho, 71 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Olímpio Gomes de Carvalho e Elsa de Carvalho. Sepultamento ontem.

Gilson Teixeira Verneque, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osdiral Pereira Verneque e Benedita Teixeira Verneque. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqeirão.

Iadzia Lamecke Cruz, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Lamecke e Helena Romanovski Lamecke. Sepultamento ontem.

João Ferreira de Andrade, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Ferreira de Andrade e Carmelina da Silva Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Ihor Huczok, 73 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Volodymyr Huczok e Natália Huczok. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Joel Freitas, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tereza de Luci Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joelma de Alcântara Ramalho, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Rodrigues de Alcântara e Paulina Rosa de Alcântara. Sepultamento ontem.

José Artigas, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Dulcidio Artigas e Catarina Ferreira de Lara. Sepultamento ontem.

José Ermenegildo Rodrigues, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Artur Venâncio Rodrigues e Guiomar Pereira Rodrigues. Sepultamento ontem.

José Gonçalves dos Santos, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cecília Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Jussara do Rocio Vello de Oliveira, 56 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: José Granvil Vello e Olga Vello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde.

Leandro Santos Verneque, 29 anos. Filiação: Vanderlei Pereira Verneque e Cláudia Aparedida Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Leonan Neris de Oliveira, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Manoel Júnior de Oliveira e Joselaine Ferreira Neris. Sepultamento ontem.

Leticia Conceição de Almeida Lima, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agenor Theophilo dos Santos e Waldete Conceição Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Lorena Sophia de Souza Xavier, 1 anos. Filiação: Guilherme Henrique Xavier e Sandy Benjamim de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Lourdes Maria Spiandorello Menegotto, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Spiandorello e Luíza Catharina Spiandorello. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique Siumplicio da Silva, 42 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Pedro Simplicio da Silva e Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Manoel Afonso dos Santos, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Brisa dos Santos e Sebastiana Eugenia Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcelo Farion, 53 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: Miguel Farion e Isadora Kossar Farion. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Sala Jacaranda/memorial de Luto Cuiriitba.

Marcelo da Silva Pires, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Elias da Silva Pires e Noêmia Martins Pires. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Marciliano Oliveira Filho, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Marciliano Francisco Oliveira e Maria da Piedade Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Gomes, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cecilio Gomes e Josefa Alves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Maria Laurinda dos Santos Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José dos Anjos e Vivencia Laurinda dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Evangélica Assembleia de Deus Sitio Cercado CuritibaPR.

Maria de Fátima dos Santos Cardoso, 58 anos. Filiação: Maria Geralda dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Maria de Lourdes Coelho dos Santos, 93 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Teixeira Coelho e Julieta Marcondes Ribas. Sepultamento ontem.

Mauro Marinho Saturnino, 22 anos. Filiação: Moacir Antônio Saturnino e Josefa Marinho. Sepultamento ontem.

Osvaldo Cariz, 80 anos. Filiação: Valdomiro Cariz e Rosa Lemos Cariz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de São Bento do Sul, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Osvaldo Henrique da Silva, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Henrique da Silva e Antônia Poleti. Sepultamento ontem.

Paula Lourdes Frank, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Frank e Amélia Frank. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo César dos Anjos, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Simão dos Anjos e Geneci Edith Gomes Rios. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Reinaldo Cavalli, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Domingos dos Santos e Argentina Cavalli. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Rosane Alves de Souza, 61 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Geraldo Pereira de Souza e Valdomira Alves. Sepultamento ontem.

Rosane Patulski Medvid, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Patulski e Verônica Eva Patulski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Selma da Silva Vieira, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Germano da Silva Porto e Antônia Nata Machado. Sepultamento ontem.

Sidnei Grigonis da Silva, 65 anos. Filiação: Euclides Rodrigues da Silva e Ladviga Grigonis da Silva. Sepultamento ontem.

Vilmar Mohr Ferreira, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Ferreira e Norma Mohr. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo de Capela Thomaz Coelho// Araucária.