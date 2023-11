Adalgiza Bailo Uflacker, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orlando Bailo e Antônia Bailo. Sepultamento ontem.

Ailton da Silva, 79 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Juvenil da Silva e Ondina de Jesus Silva. Sepultamento ontem.

Alcides do Couto Costa, 95 anos. Profissão: militar. Filiação: Euclides Costa e Arminda Couto Costa. Sepultamento ontem.

Alison André Siqueira, 35 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hiride Aparecida Siqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Rosa de Souza Custodio, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benedito de Souza e Dolores Lemes de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Corpo de Cristo – Uberaba – Curitiba (PR).

Antônio Spinella Romera, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Spinella e Izabel Romera Spinella. Sepultamento ontem.

Ary Piovesan, 87 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Piovesan e Almerinda Piovesan. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Aurélio Marcos Franco da Cruz, 73 anos. Profissão: economista. Filiação: Altino Mário da Cruz e Maria Augusta Franco Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Sala Jacaranda//memorial de Luto.

Baulduino Alves de Jesus, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Maria de Jesus e Olinda Alves do Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Cemitério Municipal Água Verde.

Ceverino Marquette, 90 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Francisco Marquette e Thereza Fedalto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Cláudio Manfredini, 73 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Ângelo Mafredini e Yvone Kowalski Manfredini. Sepultamento ontem.

Deise Lúcia Vianna Amaral, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dirceu Fernandes do Amaral e Ermendina Vianna do Amaral. Sepultamento ontem.

Dinorah da Silveira Ribeiro, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Weinhardt da Silveira e Hilda Braz da Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Dorvalina Saruva Franco, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Saruva Franco e Isabel de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eliane Reimann, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romildo Andretta e Francisca Maia Andretta. Sepultamento ontem.

Emílio Sbrissia, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Sbrissia e Helena Sbrissia. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria ColomboPR.

Eulália Brizola, 78 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nicanor Brizola e Balbina Marcondes Brizola. Sepultamento ontem.

Fernando dos Santos de Oliveira, 43 anos. Profissão: servente. Filiação: Fermino Soares de Oliveira e Neusa Aparecida dos Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Flávio Decontti, 42 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Livino Decontti e Luíza Decontti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Um Boquirao.

Gabriel Garcia de Souza, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gerson Rodrigues de Souza e Rosimeri Garcia de Lima. Sepultamento ontem.

Gabriel de Freitas Oniczko, 10 anos. Profissão: estudante. Filiação: Amilton Oniczko e Juliana de Freitas Oniczko. Sepultamento hoje, Pitanga (PR), saindo de Pitanga -PR.

Geni Purcote Eichhorn, 89 anos. Profissão: comissário(a) de bordo. Filiação: Bernerdo Purcote e Olga Purcote. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Gilberto Antônio Ruzenente, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olando Ruzenente e Adelaide de Oliveira Ruzenente. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Cemitériode Quatro Barras (PR).

Gilberto Chiodi, 46 anos. Filiação: Ventelino Chiodi e Luecir Crestani Chiodi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Maracaju, saindo da Capela Municipal de Maracaju.

Hamilton Luiz Scremim, 62 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Pedro Aramides Scremim e Rosa Marize Scremim. Sepultamento ontem.

Hevandro Souza Moreira, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Carlos Moreira e Elza Souza Moreira. Sepultamento ontem.

Isabelle Leticia dos Santos, 19 anos. Profissão: auxiliar fármacia. Filiação: Valdinei dos Santos e Luciana Cristina Lopes. Sepultamento ontem.

Jair Vinhaski, 70 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Francisco Vinhaski e Maria Agostinhacki Vinhaski. Sepultamento ontem.

Jair de Fátima Mateus, 70 anos. Filiação: Marciliano Mateus e Maria Antônia Ferreira Mateus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Snat Cândida.

Jean Carlos Felipe Guedes, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adenilson Alves Guedes e Josiane de Fátima Felipe. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela São Cristóvão QuitandinhaPR.

João Cândido Ferreira da Cunha Pereira, 94 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Francisco da Cunha Pereira e Julinda Ferreira da Cunha. Sepultamento ontem.

Joseane Marques Carneiro, 30 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Marta Marques Carneiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Assoc de Moradores Vila Zumbi.

Kathya Pricyla Weiller Balan, 44 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Nelson Balan e Lucilia Maria Weiller Balan. Sepultamento ontem.

Kikumi Fugii Takahashi, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Kozima Fugii e Tamo Fugii. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Lavina de Azevedo Cordeiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Francisco de Azevedo e Generosa Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Marcelo Alessandro Povroznik, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Povroznik Filho e Sandra Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria das Gracas Silva Lemos, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tertuliano Raimundo da Silva e Joana Guimarães da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ribeiro, 80 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Francisco Kozlowizki e Salomea Kozlowizki. Sepultamento ontem.

Marilda Bonn, 83 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Gastão Natal e Hilda Laffitte Natal. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Marisol Aparecida dos Santos, 34 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Almeida dos Santos e Josefina Mezidio Gasparin. Sepultamento ontem.

Natalicio Ferreira Melo, 88 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Honório Ferreira Melo e Ana Maria Augustinha. Sepultamento ontem.

Nelci Maia de Carvalho, 81 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Manoel Ferreira da Maia e Belmira Estacia da Maia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde Capela 01- CuritibaPR.

Nibia Estela Barreto de Canepa, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gualberto Barreto e Blanca Rosa D Andréa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orlandina Lima Sella, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Pereira Franca e Belmira Pereira Lima. Sepultamento ontem.

Osnilton Cardoso de Andrade, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo Domingos de Andrade e Jacira Neves Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Adrianopolis, saindo da Capela Municipal de Adrianoplis.

Patrick Pessin Coelho, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jony Jefferson Coelho e Merelin Karina Pessin Coelho. Sepultamento ontem.

Pedro Divino Rosa Júnior, 30 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Divino Rosa e Débora Caetano Pinto. Sepultamento ontem.

Rafael Teixeira Ferreira, 30 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Alexandre Teixeira Ferreira e Rosângela Moreira Ferreira. Sepultamento hoje, , saindo da Capela Porto de Cima MorretesPR.

Rubens José Schroeder, 72 anos. Profissão: analista. Filiação: Benno Augusto Schroeder e Doris Kamradt Schroeder. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Joinvile.

Sérgio dos Santos, 83 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Bento Fortunato dos Santos e Veridiana Borges dos Santos. Sepultamento ontem.

Sofonias de Souza, 98 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel Virginio de Souza e Josepha Soares de Souza. Sepultamento ontem.

Teresinha Vellozo, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Florêncio Vellozo e Eulália Isabel Vellozo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Ulisses Marcos Pereira, 63 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Manoel Justino Pereira e Natália de Lourdes Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Valentim Garcia, 3 mes(es). Filiação: Alexia de Carvalho Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela São João Batista – São José dos Pinhais (PR).

Wellingthon Batista de Lima, 24 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Claudemir de Lima e Derzina Huller Batista Leite. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Adriana (Colombo).