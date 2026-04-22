O truque da ‘imersão térmica’: Limpe a gordura da Air Fryer sem esfregar

A Air Fryer se tornou o braço direito na cozinha, mas o sonho da praticidade pode virar um pesadelo na hora da limpeza. A gordura que escorre dos alimentos acaba queimando e grudando no fundo da cesta, formando aquela crosta preta que parece impossível de sair.

O erro mais comum é tentar raspar com esponjas de aço ou utensílios de metal, o que destrói o revestimento antiaderente e inutiliza o aparelho a longo prazo. Existe, porém, uma técnica simples que usa o calor a seu favor.

O segredo da “limpeza por imersão térmica”

Em vez de esfregar com força, o segredo é deixar a própria Air Fryer trabalhar para você. Confira o passo a passo:

O choque morno: Logo após o uso (com o aparelho já fora da tomada, mas ainda morno), adicione água quente até cobrir a grade. A mistura potente: Coloque duas colheres de detergente neutro e meia xícara de vinagre de álcool. O vinagre ajuda a quebrar as moléculas de gordura mais resistentes. O tempo de ação: Deixe a mistura agir por 15 minutos. Se a gordura estiver muito velha, você pode ligar a Air Fryer por 3 minutos a 160°C com essa água dentro (cuidado para não transbordar). A finalização suave: Use apenas o lado macio da esponja. A gordura sairá como se fosse manteiga derretida.

Como limpar a resistência da Air Fryer

Muitas pessoas esquecem que a fumaça e o cheiro de queimado vêm da gordura que espirra na resistência elétrica.

Com o aparelho totalmente frio , vire a Air Fryer de cabeça para baixo.

, vire a Air Fryer de cabeça para baixo. Use uma escova de dentes macia umedecida em uma mistura de água e bicarbonato de sódio.

Passe suavemente na bobina para remover os resíduos carbonizados.

Dicas de ouro para preservar seu aparelho:

Nunca use desengordurantes corrosivos: Eles podem soltar resíduos tóxicos no seu próximo preparo.

Eles podem soltar resíduos tóxicos no seu próximo preparo. Papel manteiga ou formas de silicone: São ótimos aliados para alimentos que soltam muito óleo, mas certifique-se de que não bloqueiam totalmente o fluxo de ar.

São ótimos aliados para alimentos que soltam muito óleo, mas certifique-se de que não bloqueiam totalmente o fluxo de ar. Secagem total: Jamais guarde a cesta úmida, pois isso acelera a oxidação das partes metálicas sob o teflon.