O truque da ‘imersão térmica’: Limpe a gordura da Air Fryer sem esfregar

A Air Fryer se tornou o braço direito na cozinha, mas o sonho da praticidade pode virar um pesadelo na hora da limpeza. A gordura que escorre dos alimentos acaba queimando e grudando no fundo da cesta, formando aquela crosta preta que parece impossível de sair.
O erro mais comum é tentar raspar com esponjas de aço ou utensílios de metal, o que destrói o revestimento antiaderente e inutiliza o aparelho a longo prazo. Existe, porém, uma técnica simples que usa o calor a seu favor.
O segredo da “limpeza por imersão térmica”
Em vez de esfregar com força, o segredo é deixar a própria Air Fryer trabalhar para você. Confira o passo a passo:
- O choque morno: Logo após o uso (com o aparelho já fora da tomada, mas ainda morno), adicione água quente até cobrir a grade.
- A mistura potente: Coloque duas colheres de detergente neutro e meia xícara de vinagre de álcool. O vinagre ajuda a quebrar as moléculas de gordura mais resistentes.
- O tempo de ação: Deixe a mistura agir por 15 minutos. Se a gordura estiver muito velha, você pode ligar a Air Fryer por 3 minutos a 160°C com essa água dentro (cuidado para não transbordar).
- A finalização suave: Use apenas o lado macio da esponja. A gordura sairá como se fosse manteiga derretida.
Como limpar a resistência da Air Fryer
Muitas pessoas esquecem que a fumaça e o cheiro de queimado vêm da gordura que espirra na resistência elétrica.
- Com o aparelho totalmente frio, vire a Air Fryer de cabeça para baixo.
- Use uma escova de dentes macia umedecida em uma mistura de água e bicarbonato de sódio.
- Passe suavemente na bobina para remover os resíduos carbonizados.
Dicas de ouro para preservar seu aparelho:
- Nunca use desengordurantes corrosivos: Eles podem soltar resíduos tóxicos no seu próximo preparo.
- Papel manteiga ou formas de silicone: São ótimos aliados para alimentos que soltam muito óleo, mas certifique-se de que não bloqueiam totalmente o fluxo de ar.
- Secagem total: Jamais guarde a cesta úmida, pois isso acelera a oxidação das partes metálicas sob o teflon.