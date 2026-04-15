O menino que não quis carregar o piano tornou-se solista internacional de violino

Winston Ramalho tinha 14 anos de idade na primeira vez em que começou a ensaiar o Concerto para Violino e Orquestra de Tchaikovsky. A peça, considerada uma das mais desafiadoras do repertório clássico, encantava o jovem violinista. “Foi um grande erro”, ele admite. “Eu ainda não tinha técnica, era um sofrimento. E você não pode subir no palco para sofrer.”

Passados 30 anos, Winston sobe ao palco como diretor musical e solista da Orquestra de Câmara de Curitiba, para o Festival Tchaikovsky, um programa que inclui a Abertura 1812 (uma das peças mais conhecidas do compositor russo), a Melodia em Mi Maior Op.42, nº 3 e se encerra com o Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior, Op. 35 – justamente aquele que frustrou o Winston adolescente. As apresentações, com ingressos já esgotados, ocorrem na sexta (17/4), às 20 horas, e no sábado (18/4), às 18h30, na Capela Santa Maria. Devido à grande demanda, a orquestra vai realizar um ensaio aberto na sexta (17/4) às 10 horas, com entrada gratuita, também na Capela.

A peça, seu primeiro grande desafio com o instrumento, ainda o impressiona. “É uma obra para apresentar a música clássica para quem não conhece ou acha que não gosta. Ela exige muito virtuosismo, são muitas notas, mas ela tem uma palatabilidade enorme. A melodia é linda”, diz.





Carreira

A trajetória musical de Winston – que é o spalla



(ou seja, líder da seção de cordas) da Camerata Antiqua de Curitiba e um dos violinistas brasileiros mais destacados em sua geração – começou aos 8 anos de idade. O menino ia a concertos com a família e queria tornar-se maestro. Perguntou ao pai o que deveria fazer. “Tem que aprender um instrumento antes. Piano ou violino”, ele disse.

Foi aí que o raciocínio infantil de Winston entrou em ação, e o conduziu até o instrumento. “O piano era muito pesado se precisasse carregar”, ele lembra. “Violino dá para carregar na rua, e se alguém quiser me assaltar dá para me defender com o arco.”

Ainda criança, começou a participar de concursos e a demonstrar talento. Estudou com Marco Damm, hoje colega na Camerata Antiqua de Curitiba, e com Elisa Fukuda, em São Paulo. Depois ficou 12 anos fora do país, nos Estados Unidos e na Áustria. Tocou com a Orquestra de Câmara de Viena e com a Filarmônica de Viena. Apresentou-se na Sala São Paulo, no Barbican Hall de Londres, na Musikverein de Viena, no Stefaniensaal de Graz. Há 12 anos é spalla



da Camerata.

Pressão

Depois das primeiras e más experiências com o concerto de Tchaikovsky, Winston voltou a ensaiá-lo e apresentá-lo em outras situações. Em 2017 teve a oportunidade de ser solista em uma apresentação da peça. “Esse concerto sempre é um desafio, mas também é uma grande fonte de alegria”, conta.

Subir ao palco para apresentar uma obra como essa sempre traz uma pressão para o músico. No caso de Winston, há um componente a mais. “Se eu não tocar bem alguém pode dizer: Pô, 30 anos ensaiando e ainda não aprendeu o concerto!”, brinca.

Próximos concertos

Os ingressos para o Festival Tchaikovsky já estão esgotados, mas a programação da Camerata Antiqua de Curitba, coro e orquestra da Prefeitura, prossegue ao longo do ano. Ainda em abril, nos dias 24 (às 20 horas), 25 e 26 (ambos às 18h30), o Coro da Camerata, com o Coral da Belas Artes (Embap/Unespar) e o Coral Curumim apresentam a Carmina Burana de Carl Orff em homenagem aos 90 anos da obra, com regência de Mara Campos. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Em maio, a Camerata apresenta o concerto Entre Gestos e Sons nos dias 15 e 16, programa que combina obras de Beethoven, Andras Ellendersen, Camargo Guarnieri e Caroline Shaw, sob regência de Ricardo Bologna. A Orquestra de Câmara fecha o mês nos dias 29 e 30 com Paisagens Inglesas, reunindo Ireland, Finzi e Britten, sob regência de Cláudia Feres e clarinete solo da clarinetista Camila Barrientos.

Serviço

Festival Tchaikovsky (ingressos esgotados)



Data: sexta-feira (17/4), às 20h, e sábado (18/4), às 18h30



Local: Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)



Ingressos:

esgotados



Entradas para outros concertos podem ser adquiridos no site





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