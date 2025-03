O dia em que o zeppelin Hindenburg cruzou o céu de Curitiba, meses antes de tragédia

Prestes a completar 332 anos, Curitiba ganha uma homenagem especial através de uma série de imagens históricas selecionadas pelo Departamento de Gestão do Arquivo Público. Essas fotografias, verdadeiras janelas para o passado, oferecem um vislumbre fascinante da evolução da cidade.

Entre os registros mais intrigantes, destaca-se a surpreendente passagem de um Zeppelin sobre Curitiba em 1936. A imagem, que por anos estampou cartões-postais vendidos nas bancas locais, mostra o imponente dirigível Hindenburg sobrevoando a Catedral. Este momento histórico ficou gravado na memória de muitos curitibanos, embora tenha sido seguido por um desfecho trágico: no ano seguinte, o Hindenburg explodiu perto de Nova Iorque, nos Estados Unidos, numa cena trágica que ganhou o mundo, infelizmente.

Outra fotografia marcante revela o antigo Mercado Municipal, um ponto crucial do comércio curitibano do século XIX. Estabelecido em 1874 na atual Praça Generoso Marques, o mercado foi o coração pulsante das trocas comerciais da cidade por quase quatro décadas. Sua desativação em 1912 deu lugar à construção do Paço Municipal, com as paredes externas do mercado servindo de tapumes para a obra.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

A história do antigo Mercado Municipal não ficou perdida no tempo. Durante a restauração do Paço em 2007, escavações revelaram o piso original do mercado. Hoje, os curitibanos podem contemplar esse fragmento do passado através de quatro vitrines instaladas no térreo do edifício.

Essas imagens fazem parte de um acervo maior, cuidadosamente preservado pelo Arquivo Público, uma unidade da Secretaria de Administração e Tecnologia da Informação. A iniciativa de compartilhar essas fotografias não apenas celebra o aniversário de Curitiba, mas também reforça a importância da preservação da memória urbana.

