De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado neste domingo, cinco pessoas morreram vítimas do coronavírus. Ao todo, 465 pessoas já perderam a vida na capital. Os 245 novos casos engordam a lista de 17.033 casos de infecção desde o início da pandemia. 7.992 estão com a doença em fase ativa, ou seja, podem transmitir o vírus para outras pessoas.

Quatro pessoas morreram no sábado e uma neste domingo. Foram duas mulheres e três homens com idades entre 56 e 71 anos. Todos estavam internados em hospitais públicos ou privados de Curitiba. Além dos 465 óbitos confirmados, outros 9 estão em investigação. Dos 17.033 casos em Curitiba, 8.576 já foram liberados do isolamento por não apresentarem mais sintomas e são considerados “curados”. .

Entre os casos confirmados, 667 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 268 deles em UTI. Há ainda outros 528 casos em investigação, aguardando resultado de exames.

UTIs do SUS

A taxa de ocupação dos 345 leitos de UTI do SUS exclusivos para covid-19 neste domingo continua em 94%. Ressaltando que não apenas os casos confirmados, mas todos aqueles pacientes que internam com suspeita de infecção pelo novo coronavírus ou com sinais de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19.

