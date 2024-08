Nubank e Paraná firmam convênio para oferta de empréstimo consignado

O Nubank concluiu a negociação com sete novos convênios para a expansão da oferta do NuConsignado, o seu serviço de empréstimo em consignação 100% digital. Entre os novos contratos firmados, está o estado do Paraná.

O NuConsignado começou a ser disponibilizado em março de 2023 para clientes Nubank que fossem servidores públicos federais e logo passou a incluir pensionistas e aposentados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com a inclusão futura dos sete novos convênios, o Nubank chega a um total de nove, com potencial de oferta do NuConsignado a mais de 10 milhões de clientes dentro de sua base, considerando os atuais 95,5 milhões de clientes no Brasil, registrados ao final do segundo trimestre do ano.

A liberação de contratação de empréstimo consignado via app Nu para estes novos beneficiários deverá ser feita gradualmente, sem prazo de conclusão, devido a requisitos regulatórios na implementação.

Junto da possibilidade de contratação direta do NuConsignado via app Nu, o cliente elegível possui também a opção de portabilidade do empréstimo consignado também feito em poucos cliques via aplicativo. Tanto o fluxo de contratação quanto de portabilidade possui etapa de verificação de identidade e de dados 100% via app para maior segurança e combate a fraudes.

Além do estado do Paraná, foram adicionados os três ramos das Forças Armadas do Brasil – Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro –, além dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

