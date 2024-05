A prefeitura de São José dos Pinhais apresentou, na manhã desta sexta-feira, 16 novos veículos que chegam para ampliar a frota de linhas urbanas na cidade. Os ônibus serão distribuídos entre 39 linhas do chamado lote 1 da cidade, localizada na região metropolitana de Curitiba.

Segundo a prefeitura de São José dos Pinhais o investimento é de R$ 12 milhões, provenientes da empresa concessionária Auto Viação São José, conforme previsto em contrato com a prefeitura Municipal.

Todos os novos ônibus possuem tecnologia euro VI, que emitem menos gases poluentes. Além disso, ainda estão equipados com:

Espaço para cadeirantes e cão guia;

Bancos estofados;

Bancos preferenciais para idosos, gestantes, autistas e outros conforme legislação;

Elevador para acessibilidade;

Vidros fumês, reduzindo a incidência de raios ultravioleta;

Tapete antiderrapante;

Balaustres encapsulados e com alças/pega mão;

Sinal de fechamento das portas;

Abertura e fechamento das portas com o veículo totalmente parado.

A prefeitura informou ainda que estes 16 veículos, somados aos 18 entregues em 2023, chegam para atender uma demanda de 400 mil passageiros/mês que utilizam o transporte coletivo municipal no Lote 01.

Quais linhas estão no Lote 1 em São José dos Pinhais?

101 – TERMINAL CENTRAL/TERMINAL AFONSO PENA

109 – TERMINAL AFONSO PENA/VILA BOND

115 – INÁ APOLO E JARDIM AVIAÇÃO CIRCULAR

120 – TERMINAL AFONSO PENA / FÁTIMA / RIACHO DOCE

125 – TERMINAL AFONSO PENA / RENAULT

130 – TERMINAL AFONSO PENA / JUREMA

143 – TAP/INDEPENDÊNCIA

144 – TERMINAL AFONSO PENA / FÊNIX

149 – PIT BORDA DO CAMPO – CURRALINHO

150 – TERMINAL AFONSO PENA – PIT BORDA DO CAMPO

151 – PIT BORDA DO CAMPO – LIBANÓPOLIS

152 – PIT BORDA DO CAMPO – SANTA TEREZA

153 – PIT BORDA DO CAMPO – SANTANA

154 – TERMINAL AFONSO PENA – JD. PRIMAVERA

155 – PIT BORDA DO CAMPO/SANTA TEREZA/Q. SONHO

200 – PIT PÇ JUVENTUDE / CENTRO

201 – PIT PÇ. JUVENTUDE-Izaura

202 – PIT PÇ. JUVENTUDE-Ipê

203 – PIT PÇ. JUVENTUDE-S.Fé-Itajubá 1

204 – PIT PÇ. JUVENTUDE-S.Fé-Itajubá 2

211 – PIT PÇ. JUVENTUDE-S.Fé-Itajubá 2

212 – PIT PÇ. JUVENTUDE/ITAJUBÁ 2/CRISTAL

213 – PIT / CRISTAL / BLANCO POMBO (Horário)

214 – PIT / CRISTAL / BLANCO POMBO (Anti-Horário)

215 – PIT / IPÊ / LUCY

216 – PIT / SANTA FÉ / PINDORAMA

501 – QUISSISSANA VIA PEDRO MORO

505 – INTERBAIRROS 1

506 – INTERBAIRROS 2

507 – TERMINAL CENTRAL JUREMA

510 – TERMINAL CENTRAL RIO PEQUENO

515 – TERMINAL CENTRAL AEROPORTO 01

520 – TERMINAL CENTRAL MURICI

526 – TERMINAL CENTRAL / MONTE LÍBANO

530 – BAIRRO A BAIRRO SENTIDO 02

531 – BAIRRO A BAIRRO SENTIDO 01

543 – BAIRRO A BAIRRO SENTIDO 03

600 – VIZINHANÇA 1

