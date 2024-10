Novos ônibus em linha metropolitana prometem desafogar sistema em horários de pico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira o transporte coletivo de São José dos Pinhais terá alterações. Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a linha E01-Urano/Guadalupe passará por ajustes para garantir o cumprimento dos horários, com o objetivo de evitar um problema causado, principalmente, pelo tráfego intenso nas vias.

Com as mudanças, o número de viagens diárias aumentará de 41 para 44,5, ou seja, uma expectativa de redução dos tempos de atraso/fila. Nos horários de pico, o número de veículos operando na linha subirá de 9 para 10, enquanto no entrepico, de 3 para 4 veículos. Segundo a equipe responsável pela operação, essa medida visa desafogar o sistema.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, disse que o transporte coletivo passa por ajustes constantes para atender melhor às necessidades dos usuários. “Com essa mudança, esperamos que o sistema funcione de maneira mais eficiente, beneficiando tanto os passageiros da linha E01 quanto aqueles de outras linhas, que agora terão operações mais fluidas e com menor sobrecarga”, explicou.

