Novo semáforo aumenta segurança em cruzamento do Sítio Cercado

A Prefeitura de Curitiba instalou um novo semáforo no cruzamento das ruas Nova Esperança e Celeste Tortato Gabardo, no bairro Sítio Cercado. O equipamento, que entrará em operação na próxima semana, visa aumentar a segurança e melhorar o fluxo de trânsito na região.

A instalação atende a uma solicitação da comunidade local, feita através do programa de consultas públicas Fala Curitiba de 2025. O pedido foi eleito como a quarta prioridade entre as dez apontadas pelos moradores da Regional Bairro Novo.

Hilda Domingues, proprietária do Empório Harmonia da Terra, localizado no cruzamento, comemorou a chegada do semáforo: “É um pedido bem antigo da comunidade. Aconteceu, o sinaleiro está aí”. Ela ressalta que o local era palco de muitos acidentes, especialmente nos horários de pico.

Amilton César de Oliveira, dono da Day Cell, também destacou os benefícios para a segurança no trânsito. “Foi uma grande vitória porque aqui tinha batida de carro frequente e acidente com moto”, afirmou.

O cruzamento é próximo a diversos equipamentos públicos, como a Unidade de Saúde Salvador Allende, a Escola Municipal José Cavallin, o CMEI Aquarela Kids e colégios estaduais. Além disso, a Rua Celeste Tortato é rota de três linhas de ônibus.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizou ajustes e testes no equipamento, que permanece coberto por lonas até sua ativação oficial. O novo semáforo promete facilitar também a travessia de pessoas com mobilidade reduzida.