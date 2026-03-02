Fala Curitiba

Novo semáforo aumenta segurança em cruzamento do Sítio Cercado

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/03/26 12h01
Prefeitura instala um semáforo no cruzamento das ruas Nova Esperança e Celeste Tortato Gabardo, no Sítio Cercado. Na foto, Hilda Domingues. Curitiba, 27/02/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba instalou um novo semáforo no cruzamento das ruas Nova Esperança e Celeste Tortato Gabardo, no bairro Sítio Cercado. O equipamento, que entrará em operação na próxima semana, visa aumentar a segurança e melhorar o fluxo de trânsito na região.

A instalação atende a uma solicitação da comunidade local, feita através do programa de consultas públicas Fala Curitiba de 2025. O pedido foi eleito como a quarta prioridade entre as dez apontadas pelos moradores da Regional Bairro Novo.

Hilda Domingues, proprietária do Empório Harmonia da Terra, localizado no cruzamento, comemorou a chegada do semáforo: “É um pedido bem antigo da comunidade. Aconteceu, o sinaleiro está aí”. Ela ressalta que o local era palco de muitos acidentes, especialmente nos horários de pico.

Amilton César de Oliveira, dono da Day Cell, também destacou os benefícios para a segurança no trânsito. “Foi uma grande vitória porque aqui tinha batida de carro frequente e acidente com moto”, afirmou.

O cruzamento é próximo a diversos equipamentos públicos, como a Unidade de Saúde Salvador Allende, a Escola Municipal José Cavallin, o CMEI Aquarela Kids e colégios estaduais. Além disso, a Rua Celeste Tortato é rota de três linhas de ônibus.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizou ajustes e testes no equipamento, que permanece coberto por lonas até sua ativação oficial. O novo semáforo promete facilitar também a travessia de pessoas com mobilidade reduzida.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.