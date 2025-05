Novo McDonald’s é inaugurado em Curitiba com direito a esteira automatizada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 33ª unidade do McDonald’s em Curitiba foi inaugurada na última sexta-feira (16), na Rua Mateus Leme, nº 1764, no bairro Centro Cívico. Um dos principais atrativos do novo restaurante é a esteira automatizada, que leva os pedidos da cozinha diretamente aos setores de Drive-Thru e Delivery.

Inspirada no Méqui 1000, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a esteira pode ser vista por quem passa pelo Drive-Thru, proporcionando uma experiência diferenciada. A estrutura conta com três andares: estacionamento, área de Delivery/Drive-Thru e salão principal com cozinha.

Com capacidade para 80 clientes no local, o restaurante funciona diariamente, das 7h à meia-noite de segunda a sábado, e das 8h à meia-noite aos domingos e feriados.

O ambiente segue o padrão da rede, com espaços integrados, decoração clássica da marca e o cardápio tradicional, que inclui itens como Big Mac, McChicken, McFritas, sobremesas e opções do McCafé.

Operada pela Arcos Dorados, maior rede de franquias de fast food da América Latina e Caribe, a loja é administrada pelo franqueado Marcos Moreira, que já comanda outras dez unidades da rede em Curitiba.

