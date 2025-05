Novo Loft em em bairro de Curitiba atrai investidores para “resort em casa”

O Wave Lofts, mais novo lançamento da Damiani, se tornou uma oportunidade para quem pretende investir no mercado imobiliário. O empreendimento conta com160 lofts premium de 21 metros quadrados a 98 metros quadrados de área privativa, e está em linha com o mercado das locações de curta e longa temporada em grandes centros urbanos.

Localizado no bairro Água Verde, o Wave Lofts está em uma das regiões mais promissoras de Curitiba. “Pesquisas de mercado mostraram que nessa região da cidade há um alto fluxo de visitantes, nenhuma estrutura hoteleira e ausência de empreendimentos focados em moradia moderna. O Wave é um Oceano Azul de oportunidades de investimento imobiliário” explica Bruno Damiani, sócio fundador da Damiani Empreendimentos.

O Wave Lofts recebeu nota 93/100 no site Walk Score, ferramenta que avalia a “caminhabilidade” de uma região, “A partir dele temos fácil acesso a diversos serviços, comércio, entretenimento e transporte público. E isso garante um deslocamento tranquilo a pé, sem a necessidade de um carro”, avalia Damiani, ao completar que essa característica faz com que a vacância do imóvel seja reduzida.

O Wave é vizinho da Ligga Arena, estádio que recebe diversos eventos ao longo do ano e está próximo ainda de um dos clubes mais tradicionais da cidade, o Clube Curitibano. O acesso também é fácil a hospitais, como o Sugisawa e o Pequeno Príncipe, que é referência no atendimento infantil, trazendo para Curitiba diversas famílias em busca de tratamento especializado. A região conta ainda com a UniCuritiba e avenidas com excelentes opções gastronômicas.

Resort em “casa”

Utilizando Engenharia de alta performance, o Wave Lofts oferece uma estrutura de resort, em um ambiente “de casa”. Todas as unidades contam com esquadrias em PVC com vidros duplos e tecnologia alemã, fechadura eletrônica, sistema de ar-condicionado central, aquecimento de água feito por caldeiras, persiana motorizada e iluminação automatizada.

O imóvel conta, também, com sonorização ambiente até mesmo nas escadas e elevadores, wi-fi com roteador em toda a área comum, sistema de segurança patrimonial e controle de acesso com tecnologia de última geração, e local para carregamento de carros elétricos. E para quem faz trabalho remoto, o espaço conta ainda com um coworking preparado com cabines com isolamento acústico para lives e sala de reuniões que comporta até seis pessoas confortavelmente.

Nas áreas comuns, o Wave Lofts traz, ainda, academia profissional, três espaços gourmet, uma piscina aquecida, spa hidromassagem, lounge externo, fire place e hub bar. Há uma quadra de beach tennis oficial, horta compartilhada e smart market, bicicletário, espaço kids e pet place, além de uma lavanderia compartilhada.

“Nós buscamos integrar características próprias de resort, ao conforto e comodidade que sentimos ao estar em nossa casa, para fazer do Wave Lofts um destino atrativo a quem vem a Curitiba e busca qualidade de vida para se hospedar ou morar. Assim criamos uma relação “ganha-ganha” em que aquele que loca o espaço tem um ambiente diferenciado com uma experiência Premium, e o proprietário tem ali um investimento com retorno certo”, finaliza Damiani.

