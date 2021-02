A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunica que, a partir da próxima quarta-feira (3), a vacina anticovid começará a ser aplicada em profissionais de saúde que atuam como autônomos ou em consultório particular, com registros ativos em Curitiba.

Devido ao estoque atual de vacinas, o Comitê de Técnica e Ética Médica definiu um escalonamento por idade. Neste primeiro momento será agendado atendimento aos profissionais de todas as categorias da saúde com 40 anos completos ou mais.

+ Leia mais: Crise hídrica, malha viária e parcerias. Os desafios da nova secretaria criada por Greca

O Pavilhão do Parque Barigui será o local da vacinação e a partir de quarta-feira vai funcionar das 8h30 às 17h. Serão atendidos somente profissionais com horários agendados pelo aplicativo Saúde Já. “A doença tem manifestações mais graves conforme a idade, como não temos doses para todos precisamos colocar critérios de risco. Conforme as vacinas cheguem vamos ampliar as faixas etárias”, explica a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Saúde Já

A secretaria orienta que os profissionais deste novo grupo baixem o aplicativo Saúde Já e façam o cadastro para receber a data e horário da sua vacinação. O aplicativo será o principal canal de informação com a população curitibana durante a campanha de imunização contra a covid-19.

“Com o aplicativo nós podemos ter o controle adequado da segunda dose e também cumprir as exigências do Ministério da Saúde, que determina que para cada vacina aplicada deve estar indicado o nome, o CPF e o contato do vacinado, para fácil localização”, esclarece Márcia.

+ Veja também: “Se os neurônios não funcionam, que arda o bolso”, diz Greca sobre fiscalização na pandemia

A ferramenta digital gratuita já é conhecida dos usuários do SUS curitibano desde 2017 para agendamento de consultas, entre outros serviços da rede municipal de saúde. Ele está disponível nas versões IOS e Android, ou ainda pelo computador no site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.

As pessoas que tiverem dificuldade para fazer o cadastro devem acionar o canal de suporte criado pela SMS. O telefone é (41) 3350-9000.

Já as pessoas do grupo a ser imunizado que não receberem o agendamento deverão procurar orientação junto ao conselho profissional da sua categoria, responsável pelo envio das informações para a SMS.

Segunda e terça

Nesta segunda (1) e terça-feira (2) a SMS está concluindo a imunização dos trabalhadores dos hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), serviços de remoção de pacientes e de clínicas que atuam com pronto-atendimento.

Também entram no grupo na próxima terça-feira (2) os trabalhadores das Unidades de Saúde e dos Centros de Atendimento Psicossocial (Caps) de Curitiba.