Novo gastrobar de Curitiba tem visão panorâmica da Serra do Mar

Curitiba acaba de ganhar um novo point para os amantes da boa gastronomia (e de vistas deslumbrantes). O Gards Rooftop inaugura nesta sexta-feira (9), no bairro Alto da Glória, e promete ser o novo queridinho da noite curitibana.

Localizado na Rua Ubaldino do Amaral, 1024, o gastrobar ocupa a cobertura do 11º andar de um edifício moderno, bem em frente à Praça do Expedicionário. O espaço de 236 m² oferece uma vista de 360 graus da capital paranaense, com destaque para a Serra do Mar e o pôr do sol.

O Gards Rooftop não é novato no cenário curitibano. Sua história começou em 2016, no shopping Pátio Batel, como o primeiro rooftop bar de Curitiba e do sul do país. Após um hiato e uma passagem pelo Bigorrilho durante a pandemia, o empresário Neiçon Juliano, junto à nova sócia Manuela Macedo, decidiu trazer o conceito de volta às alturas.

O projeto arquitetônico, assinado pela SF Arquitetura, aproveita ao máximo a localização privilegiada. Paredes de vidro, uma claraboia no salão principal e dois terraços abertos garantem que os clientes possam apreciar a vista de qualquer ângulo.

Na cozinha, o chef Paulo Gubert apresenta um cardápio que mescla influências da cozinha internacional com toques de bistrô. Entre as opções, destacam-se o Pastel de ragu de pato, o Bolinho de barreado e o Tentáculo de polvo grelhado.

Já no bar, o mixologista Lukinhas Siqueira comanda a carta de drinks, que inclui clássicos como Negroni e Dry Martini, além de criações autorais como o Gards Sunset (Vodka, Licor 43, Frutas Vermelhas e Limão Siciliano) e o Smoke on the Roof (Whisky, Xarope de Especiarias, Limão e Defumado de Canela).

Para completar a experiência, o Gards Rooftop oferece uma programação musical variada, alternando entre DJs e shows acústicos.

O Gards Rooftop chega para reafirmar Curitiba como um polo gastronômico e de entretenimento, unindo boa comida, drinks elaborados e uma vista de tirar o fôlego. Uma opção imperdível para quem busca uma experiência completa na noite curitibana. O endereço é Rua Ubaldino do Amaral, 1024 – 11º andar. Reservas: (41) 3276-7653 (WhatsApp)