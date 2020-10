Para atender às necessidades das indústrias paranaenses, com formação de qualidade para futuros profissionais prestes a entrar no mercado de trabalho, o Senai no Paraná está lançando um novo curso de preparação gratuito e 100% on-line.

Voltado para adolescentes e jovens adultos de 14 a 23 anos que estão buscando um espaço no mercado de trabalho, o programa “O Futuro Profissional do Jovem” tem o objetivo de oferecer conhecimentos básicos necessários para uma futura formação profissional.

“O conteúdo formativo do curso inclui habilidades como softskills, português e informática, requisitos básicos para quem quer trabalhar no setor industrial atualmente. Os alunos que participarem do programa também ficarão em um banco de oportunidades e terão preferência quando surgirem vagas de aprendiz, ofertadas e selecionadas pelas indústrias no Paraná, além de receberem um certificado de Qualificação Profissional do Senai, que também pode abrir muitas portas no mercado de trabalho”, explica Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação da Fiep.

De acordo com dados da Sondagem Especial – Falta de Trabalhador Qualificado, feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada em fevereiro de 2020, cinco em cada dez indústrias enfrentam a falta de trabalhadores qualificados. Na opinião dos empresários que responderam à pesquisa, a falta de trabalhador qualificado impacta diretamente a competitividade das indústrias, prejudicando 97% das empresas que enfrentam o problema.

Para eles, entre as principais barreiras encontradas pelas indústrias na capacitação de seus trabalhadores está a má qualidade da educação básica – 53% dos empresários ouvidos na pesquisa relataram esse problema.

Como será?

O programa “Futuro Profissional do Jovem” terá uma carga horária de 160 horas, distribuídas ao longo de 40 dias (sendo 4 horas por dia), e será realizado 100% de forma on-line. Para participar, além de ter entre 14 e 23 anos, os jovens devem residir no Paraná e precisam estar regularmente matriculados no Ensino Fundamental ou Médio ou já terem concluído o Ensino Médio, bem como apresentar documentação comprobatória de baixa renda (autodeclaração de próprio punho).

O início do curso está previsto para o dia 13 de outubro. As matrículas serão realizadas nas unidades do Senai e dúvidas e demais informações podem ser esclarecidas através do 0800 648 0088 ou no site: www.senaipr.com.br/aprendizagem.

