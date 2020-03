A canaleta exclusiva do ônibus no cruzamento da Rua Manoel Eufrásio com a Avenida João Gualberto, no Juvevê, em Curitiba, passa a ser liberada nesta quinta-feira (19) para o trânsito de veículos comuns.

A mudança foi implementada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e cria uma nova ligação entre os bairros Ahú e Juvevê. Ao longo do dia, agentes de trânsito vão acompanhar os trabalhos das equipes técnicas da Setran e orientar os motoristas.

Segundo a prefeitura, um novo semáforo também começará a funcionar no local a partir das 9h30, para que não haja prejuízos ao transporte coletivo. A prioridade será para os ônibus.

O novo cruzamento faz parte de diversas medidas implementadas pela Setran para organizar melhor o trânsito entre os bairros Ahú, Juvevê e Centro Cívico. O problema de visibilidade do motorista que trafegava pela Rua Manoel Eufrásio foi corrigido no início do mês, com a implantação de semáforo no acesso para a Rua Guarda-Mor Lustosa (via rápida em direção ao bairro).

“Temos um polo gerador de tráfego nas proximidades, que é o Hospital São Lucas. A alteração também favorece a segurança de pedestres e ciclistas, uma vez que pela região foi implementado o trecho cicloviário intercampi”, explicou ao site da prefeitura a Rosangela Battistella, superintendente de Trânsito.

Uma outra mudança na região foi a implementação do trecho intercampi, que integra com ciclofaixas o campus de Comunicação e Artes ao de Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com ciclofaixa do eixo estrutural da Avenida João Gualberto.

Já as ruas Deputado Mário de Barros e Atílio Bório, também no Juvevê, passaram a ter sentido único de circulação para os veículos, reduzindo conflitos viários.