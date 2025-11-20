Novo Centro de Referência Afro é inaugurado em Curitiba no Dia da Consciência Negra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Referência Afro Enedina Alves Marques (Creafro) de Curitiba iniciou suas atividades em nova sede nesta quinta-feira (20/11), Dia da Consciência Negra. O espaço, localizado no bairro São Francisco, oferece atendimento psicológico e jurídico para vítimas de racismo e intolerância religiosa, além de atividades culturais.

A inauguração foi marcada por oficinas de expressão corporal e percussão, além de um show de samba de terreiro. O local ocupa um imóvel histórico restaurado como parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, que visa revitalizar a região central da cidade.

O Creafro, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-racial, oferecerá gratuitamente oficinas de dança e percussão, com inscrições já abertas no Guia Curitiba. Futuramente, serão incluídas atividades relacionadas à gastronomia afro.

A secretária Marli Teixeira Leite destacou avanços recentes nas políticas de igualdade racial em Curitiba, como a aprovação de um fundo municipal para financiar ações nessa área. O espaço também estará aberto para reuniões da população migrante, mediante agendamento.

O nome do centro homenageia Enedina Alves Marques, curitibana nascida em 1913 e primeira mulher negra do Brasil a se formar em Engenharia Civil. Formada pela UFPR em 1945, Enedina trabalhou em importantes projetos hidrelétricos no Paraná e é responsável por obras como o Colégio Estadual do Paraná.

O novo Creafro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, na Rua Paula Gomes, 325, esquina com Duque de Caxias, no bairro São Francisco.