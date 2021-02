Nesta terça-feira (9), a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 346 novos casos e 11 mortes provocadas pela covid-19. Sete dos óbitos aconteceram nas últimas 48 horas.

publicidade

Com a atualização, Curitiba tem ao todo 2.699 mortes provocadas pela doença. Das 11 registradas nesta terça, oito são homens e três mulheres, com idades entre 25 e 89 anos. Todos apresentavam fatores de risco para complicações da doença.

Desde o início da pandemia 131.705 moradores testaram positivo para o novo coronavírus. No momento, 5.352 casos estão ativos e 123.654 já estão sem sintomas da doença e foram liberados do isolamento. A taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 74%. No momento restam 97 leitos livres.

Números da covid-19 em 9 de fevereiro

346 novos casos confirmados

11 novos óbitos (7 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 131.705

Casos Ativos – 5.352

Recuperados – 123.654

Óbitos – 2.699

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *