A partir do próximo dia 11, duas ruas do bairro Batel vão ganhar novas vagas de EstaR. De acordo com informações da Prefeitura de Curitiba, os novos espaços para estacionamento rotativo nas ruas Francisco Rocha, Bruno Filgueira e Carmelo Rangel forma um pedido da população. A sinalização já está sendo implantada nas vias, mas a novidade só passa a valer no dia 11 mesmo – até lá, durante o período de adaptação, agentes de trânsito farão apenas orientação aos motoristas sobre a mudança.

Na Francisco Rocha, a implantação do EstaR será feita no trecho entre a Alameda Princesa Izabel e a Avenida Visconde de Guarapuava. Já na Carmelo Rangel, ficará entre as ruas Desembargador Costa Carvalho até o seu final no sentido centro. E, na Bruno Filgueira, o EstaR valerá entre a Rua Olavo Bilac e o Bosque Gomm. Além das três vias no Batel, a Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) tem projeto para que o EstaR comece a valer em ruas transversais às avenidas República Argentina, no Água Verde, e João Gualberto, no Alto da Glória.

Outras ruas que terão EstaR nos próximos meses são Gabriel de Lara (entre Carmelo Rangel e Bispo Dom José), Desembargador Costa Carvalho (entre Carlos de Carvalho e Hermes Fontes), Hermes Fontes (entre Gabriel de Lara e Francisco Rocha), Dom Pedro II (entre Francisco Rocha e Teixeira Coelho), Teixeira Coelho (entre Cacilda Becker e Dom Pedro II), Bruno Filgueira (entre Olavo Bilac e Carlos de Carvalho), Carlos de Carvalho (entre Desembargador Costa Carvalho e Francisco Rocha) e Carmelo Rangel (entre Desembargador Costa Carvalho e Jerônimo Durski).