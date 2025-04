Novas estações-tubo entram em reforma na quinta-feira em Curitiba

Mais três estações-tubo serão desativadas de quinta-feira (17) a 26 de abril como parte do programa de revitalização de 69 estações-tubo de Curitiba, que vai até outubro de 2025.

A estação-tubo Cel Luiz dos Santos, sentido Terminal Boqueirão, será totalmente desativada e os passageiros poderão utilizar a estação Hipólito da Costa ou o Terminal Carmo para acessar a linhas 502-Circular Sul (horário) e 503-Boqueirão.

A estação-tubo Coqueiros, sentido Terminal Boqueirão, também será desativada totalmente no período e os usuários poderão utilizar como alternativa as estações Sítio Cercado ou Erico Veríssimo para usar as linhas 601-Circular Sul (anti-horário) e X12-Especial Boqueirão.

A estação-tubo Antero de Quental, sentido Portão, ficará desativada totalmente, com possibilidade de acesso à linha 602-Circular Sul (anti-horário) pelas estações Lindóia ou Dom Ático.

Na próxima semana, será a vez da estação-tubo Alferes Poli/Catedral da Fé, sentido Santa Cândida. A estação ficará desativada de 21 de abril a 10 de maio.

Mais conforto

O projeto de revitalização das estações-tubo é dividido em lotes e prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão e troca do piso naval, borrachas do piso, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.

A ideia é oferecer estações-tubo modernizadas e com mais conforto para os passageiros. Esse novo pacote de reformas se soma às 203 estações-tubo que foram revitalizadas de 2022 a 2024.

No período de obras, os passageiros precisam ficar atentos porque as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por meio de cartazes e de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas próprias estações-tubo.

Estações-tubo em obras

Estação-tubo Antero de Quental, sentido Terminal Hauer – desativação total no período de 31/3 a 16/4

Estação-tubo Araçá, sentido Terminal Boqueirão – desativação total no período de 31/3 a 16/4

Estação-tubo Almirante Gonçalves, sentido bairro – desativação total no período de 31/3 a 16/4

Estação-tubo Alferes Poli, sentido Terminal Capão Raso – desativação total no período de 31/3 a 19/4

Estação-tubo Bento Viana, sentido Centro/Santa Cândida – desativação parcial de 7/4 a 3/5

Estação-tubo Pres. Kennedy, ambos os sentidos – desativação parcial de 10/4 a 10/5

Estação-tubo Constantino Marochi, sentido Capão Raso – desativação total de 14/4 a 26/4

Estação-tubo Bom Jesus, sentido Santa Cândida – desativação total de 14/4 a 26/4