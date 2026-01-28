Nova unidade do Poupatempo em Curitiba facilita acesso a serviços públicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova unidade do Poupatempo Paraná foi inaugurada nesta quarta-feira (28/1) no bairro Boa Vista, em Curitiba. O espaço reúne diversos serviços públicos essenciais em um único local, oferecendo atendimento integrado e moderno à população.

A unidade conta com serviços como emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), atendimentos do Detran, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), serviços da Copel e da Sanepar, solicitação de seguro-desemprego, inscrição em vagas de emprego, além de atendimentos de outros órgãos estaduais.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Paraná, 2272. Os atendimentos presenciais devem ser agendados pelo portal oficial (poupatempo.pr.gov.br) e, em breve, também pelo aplicativo Poupatempo Paraná.

A estrutura conta com totens de autoatendimento, inteligência artificial para suporte automatizado e a possibilidade de atendimentos por videochamada, permitindo que o cidadão resolva suas demandas sem precisar sair de casa.

Esta é a terceira unidade do Poupatempo em Curitiba, ampliando o acesso da população aos serviços públicos de forma mais ágil e eficiente.