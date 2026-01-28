Serviços perto de casa

Nova unidade do Poupatempo em Curitiba facilita acesso a serviços públicos

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 28/01/26 14h05
Prefeito Eduardo Pimentel, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, participam do lançamento da nova unidade do Poupatempo Paraná, no bairro Boa Vista. Curitiba, 28/01/2026. Foto: Hully Paiva/SECOM

Uma nova unidade do Poupatempo Paraná foi inaugurada nesta quarta-feira (28/1) no bairro Boa Vista, em Curitiba. O espaço reúne diversos serviços públicos essenciais em um único local, oferecendo atendimento integrado e moderno à população.

A unidade conta com serviços como emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), atendimentos do Detran, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), serviços da Copel e da Sanepar, solicitação de seguro-desemprego, inscrição em vagas de emprego, além de atendimentos de outros órgãos estaduais.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Paraná, 2272. Os atendimentos presenciais devem ser agendados pelo portal oficial (poupatempo.pr.gov.br) e, em breve, também pelo aplicativo Poupatempo Paraná.

A estrutura conta com totens de autoatendimento, inteligência artificial para suporte automatizado e a possibilidade de atendimentos por videochamada, permitindo que o cidadão resolva suas demandas sem precisar sair de casa.

Esta é a terceira unidade do Poupatempo em Curitiba, ampliando o acesso da população aos serviços públicos de forma mais ágil e eficiente.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.